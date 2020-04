Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Ay-liikkeen eheytyminen K-P:lla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viime vuoden kuluessa saatiin toteutettua ay-liikkeen eheytyminen valtakunnallisella tasolla. Kesäkuussa pidettiin uuden keskusjärjestön perustava kokous ja syksyn kuluessa liittyivät viimesetkin SAJ:n jäsenliitot yhteiseen keskusjärjestöön SAK:oon.

Eheytyminen on sen jälkeen jatkunut liittotasolla rinnakkaisliittojen yhteen sulautumisella sekä muilla eheytymisen yhteydessä sovituilla organisaatiomuutoksilla. Samoin ovat rinnakkaisosastot yhdistyneet ja ammatilliset paikallisjärjestöt ovat kokeneet uuden nousun lisääntyneen jäsenmäärän muodossa.

Ay-liikkeen eheytyminen Kokkolan seudulla on nyt saatu päätökseen. Eheytymissopimuksen mukaiset kilpailevien ammattiosastojen yhdistymiset on suoritettu ja ammatillinen paikallisjärjestö on muodostunut uudelle pohjalle.

Kokkolan seudun ammatilliseen paikallisjärjestöön kuuluvat miltei kaikki SAK:n jäsenliittojen täällä toimivat jäsenosastot. Jäsenyhdistysten lukumäärä on 17 ja yhteinen jäsenmäärä lähes 5000.