Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Monista perheistä on syytäkin olla huolissaan korona-aikana – Hyväosaiset saisivat valittaa vähemmän poikkeusajan tylsyydestä

Elämä poikkeustilassa näkyy monella tavalla ihmisten elämässä. Suurin huoli ei ole välttämättä se, pääseekö harrastamaan tai miten saa aikansa kulumaan vaan se, että erilaiset sosiaaliset ongelmat kärjistyvät. Erityisesti jos ongelmia on ollut ennestään, poikkeuksellinen tilanne voi pahentaa asioita.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sosiaalipäivystyksessä poikkeustilanne jo näkyy. Soiten sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka kertoo, että erityisesti pääsiäinen oli vilkas.

Oikarinen-Nybacka kuvailee tilannetta sunnuntain Keskipohjanmaassa sanomalla, että poikkeusolot stressaavat ja päihteet pahentavat tilannetta. Yhteydenottoja tulee etenkin mielenterveys- ja päihdeasioissa.

Soiten sosiaalijohtajan mukaan ei voida suoraan sanoa, mitkä ongelmat liittyvät koronaan ja mitkä eivät. Hänen mukaansa korona luo paineita ja pelkoja. Mitä huonommin on mennyt aikaisemmin, sitä enemmän poikkeustila vaikuttaa.

Myös Kalajokilaaksossa tunnistetaan koronan aiheuttama paine. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelupäälliköt arvioivat, että muhivat aikapommit näkyvät viiveellä (KP 19.3.).

Perheen runsas yhteinen aika ei ole aina mikään onnela, vaikka usein kuulee murehdittavan liikaa kiirettä ja liian vähäistä yhteistä aikaa. Lomautukset, työttömyyden uhka, alkoholi ja runsas yhdessäolo voivat kääntyä myös katastrofiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Erityisen murheellista on se, jos lapset joutuvat kärsimään tilanteessa, jossa edes koulupäivä ei tuo helpotusta ankeaan kotielämään. Kaikki lapset eivät saa vanhemmiltaan apua koulutöissä ja kouluruoka on saattanut olla päivän ainut lämmin ateria. Tämän vuoksi on hyvä, että monet kunnat aloittivat ruuan jakelemisen.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden ja heidän vanhempiensa tarve kouluruokaan on yllättänyt kunnat. Ruokaa kuluu luonnollisesti normaalia enemmän, kun lapset ovat kotona. Isoissa perheissä muutos ruokalaskuun saattaa olla suurikin.

Valmista kouluruokaa tarvitaan siksikin, että läheskään kaikki vanhemmat eivät ole etätöissä ja valmiudessa ruokkia pikkukoululaiset päivän aikana. Melko moni käy töissä aivan samaan tapaan kuin ennenkin ja yrittää selviytyä arjestaan. Siksikin hyväosaiset voisivat lakata valittamasta poikkeuselämän tylsyyttä, jossa ongelmana on kenties asenne tai mielikuvituksen puute.