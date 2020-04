Kokkotyö-säätiö irtisanoo ja lomauttaa henkilöstöään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkotyö-säätiö sr yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Kokkotyö-säätiö on päättänyt irtisanoa kahdeksan vakituisessa työsuhteessa olevaa ja lomauttaa osin koko henkilöstönsä kolmen kuukauden ajaksi tulevina kuukausina. Lisäksi osa tiloista ja toiminnoista uudelleenorganisoidaan.

– Lomautukset toteutetaan siten, että vähintään noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on koko ajan lomautettuna myös tulevien kesäkuukausien aikana. Käytännössä se tarkoittaa noin 40-50 henkilön lomautusta yhtä aikaa, kertoo säätiön toimitusjohtaja Sanna-Mari Levijoki.

Voimassa olevia ostopalvelusopimuksia toteutetaan kuitenkin sovitun mukaisesti. Kokkotyö-säätiö sr työllistää toiminta-alueellaan noin 80 työntekijää.

Kokkotyö-säätiö on valmennustoimija, jonka tuloista neljännes tuotetaan oman tuotannon kautta ja siten valtaosa saadaan valmennuspalveluista. 18.3. alkanut suurimpien palveluiden poisjäänti valmennustoiminnasta on aiheuttanut liian suuren haasteen taloudelle, vaikkakin palveluita on kuitenkin toteutettu ja tullaan toteuttamaan joissain määrin etänä.

Kokkotyö-säätiö tavoitti viime vuonna 782 eri valmentautujaa, josta 274 saavutti vuoden jälkeen valmennuspolullaan työ- tai koulutuspaikan. Säätiön perustehtävä onkin tukea sekä yksilön yksilöllistä ura- ja kuntoutuspolkua, että yhteiskunnan muiden organisaatioiden lakisääteisiä tehtäviä.