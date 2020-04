Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole todettu uusia tartuntatapauksia maanantaina.

Näin ollen Keski-Pohjanmaalla on todettu 16 koronavirustartuntaa ja tuoreimmasta tartuntalöydöksestä kerrottiin viikonloppuna. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sai käyttöönsä oman koronavirustestauslaitteen viikonloppuna. Testauslaite nopeuttaa tutkimustulosten saantia ja Kokkolassa NordLabin laboratoriossa voidaan analysoida parikymmentä näytettä vuorokauden aikana.

Kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään ja altistuneet kontaktoimaan.

Myös Pohjois-Pohjanmaan alueella tartuntatilanne on ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt todettu 113 tartuntaa, mutta uusia tartuntoja ei maanantain tietojen mukaan ole ilmennyt kahteen päivään.

Soiten alueella ensimmäisestä koronavirustartunnasta kerrottiin 14. maaliskuuta. Tuolloin työikäinen keskipohjalainen oli saanut tartunnan Ruotsista.

Niin Kokkolassa kuin myös Vetelissä on todettu THL:n koronakartan mukaan viisi tartuntaa. Myös Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Pietarsaaressa on viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Oulun eteläisen alueen kuntia THL:n ylläpitämältä koronakartalta ei vielä löydy. Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maanantain tietojen mukaan kuollut 94 suomalaista.

Koko massa on todettu maanantaihin mennessä kaikkiaan 3 868 koronvirustartuntaa. Niistä 2 526 tartuntaa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Varsinais-Suomessa tapauksia on todettu yhteensä 224, Keski-Suomessa 113 ja Pohjois-Savon alueella 117.