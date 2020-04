Pietarsaarelainen palomies Conny Kurula lentää, kuvaa ja laulaa taustat omille videoilleen: "Kaikki sai alkunsa siitä, kun lauloin suihkussa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

Onko paha paikka?

– Olen juuri autotallissani aloittamassa äänitystä. Tämä on kai jonkinlaista koronaterapiaa.

Harrastat lentämistä moottoroidulla varjoliitimellä ja kuvaat lentovideoita yläilmoista. Miten löysit näiden harrastusten pariin?

– Ensiksi löysin moottorivarjoliidon pariin vuonna 2014. Sitten aloin kuvaamaan videoklippejä samanaikaisesti. Laitoin videoklipit Facebookin Jeppis-ryhmään.

YouTubesta löytyy noin 140 lentovideota, jotka olet kuvannut Pietarsaaren seudulla ja Keski-Pohjanmaalla. Jossakin vaiheessa aloit laulaa taustamusiikin omille lentovideoillesi. Milloin tämä tapahtui?

– Noin vuosi sitten. Aluksi tein tulkintoja Elviksen kappaleista. En pyrkinyt imitoimaan Elvistä vaan pikemminkin tekemään omia tulkintojani hänen kappaleistaan.

– Videoista tuli varsin suosittuja. Yksi asia johti toiseen. Pikkujouluaikana minua pyydettiin esiintymään tilaisuuksiin ja juhliin, sekä tulemaan mukaan kuoroihin. Kuoroihin en ole lähtenyt mukaan ainakaan vielä, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Toisin sanoen olet laulajana laskeutunut yläilmoista maan pinnalle?

– Näin on tapahtunut. Tänä keväänä minulla olisi ollut konsertti Pedersören työväenopiston orkesterin kanssa, mutta se peruuntui koronan takia. Nyt laulan myös muiden kuin Elviksen kappaleita.

Minkälainen tausta sinulla on laulajana?

­– Soitin nuorena vetopasuunaa Pietarsaaren Nuoriso-orkesterissa, mutta laulamista en ole harrastanut koskaan.

– Kaikki alkoi siitä, kun aloin laulaa suihkussa. Vaimoni ehdotuksesta menin laulutunneille kaksi vuotta sitten.

Mitä Elvis merkitsee sinulle?

– Elvis on aina merkinnyt minulle kuningasta. Pidän eniten Elviksen 1970-luvun balladeista. Elviksen viimeinen konsertti vuodelta 1977 oli upea. Se äänitettiin vain kaksi kuukautta ennen hänen kuolemaansa. Hän oli siinä vaiheessa fyysisesti heikossa hapessa, mutta konsertti oli loistava. Suosikkikappaleeni on Unchained Melody.

Harmittaako sinua se, että löysit laulamisen pariin 55-vuotiaana, eikä esimerkiksi 40 vuotta sitten?

– Se on hieman kaksipiippuinen juttu. Suomessa on vaikea menestyä taloudellisesti laulajana, joten palomiehenä on ihan hyvä olla.

Kurula lentää Luodon Bosundissa helmikuussa 2020.

Tässä videoklipissä on ilmakuvaa Uudenkaarlepyyn Hällgrundetin yläpuolelta.

Kurula on tehnyt koronaversion Elviksen BurningLove-kappaleesta.