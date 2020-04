Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapavesi

Haapaveden kaupunki on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut. Nyt näyttää siltä, että 57 henkeä kaupungin henkilöstöstä jouduttanee lomauttamaan.

– Meillä on ollut käytössämme kaikki mahdolliset keinot, joilla olemme yrittäneet hoitaa tilannetta mahdollisimman joustavasti ja vastuullisesti. Kaikeksi onneksi yhteistoimintaneuvottelumme olemme käyneet henkilöstön kanssa hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Ainoastaan hyvällä keskusteluyhteydellä löydämme varmasti ratkaisut, joilla varmistetaan palvelutuotanto ja minimoidaan tilanteesta johtuvat haitat ja taloudelliset vaikutukset. Lisäksi meidän täytyy muistaa katsoa ja varautua tulevaan, koronan jälkeiseen aikaan, toteaa vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen.

Haapaveden kaupungin henkilöstö on jo aiemmin joutunut sopeutumaan koronavirusepidemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Osa kaupungin henkilöstöstä on siirretty toisiin tehtäviin, osa on patisteltu pitämään saldo- sekä muut -vapaat pois.

Lähes kahdeksankymmenen henkilön kohdalla on käytetty työsopimuslain toisen luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kohtaa, jossa sanotaan: Työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Tämän jälkeen työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu. Työsuhde ei katkea.

Tätä kyseistä työsopimuslain kohtaa palkanmaksun keskeyttämisestä on käytetty muun muassa opiston tuntiopettajiin, jotka eivät ole voineet järjestää opetusta etäopetuksena sekä koulunkäynninohjaajiin.

Nyt Haapaveden kaupunki varautuu yt-neuvottelujen aikana tehtyjen selvitysten perusteella lomauttamaan enintään 90 päiväksi enintään 57 työntekijää. Työntekijän määräaikaisesta lomauttamisesta päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

– Lomautukset koskevat useita erilaisia henkilöstöryhmiä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolella meillä on ainoastaan neljännes lapsista päivähoidossa. Koronatilanteen takia emme kuitenkaan aio isompia lapsiryhmiä yhdistää, eikä varhaiskasvatuksen puolella ole näillä näkymin tulossa lisää yksikköjen kiinnilaittoja. Myös esimerkiksi kiinteistöhuollon osalta saadaan tehtyä etupainotteisesti sellaisia töitä, jotka yleensä painottuvat kesän sulkujen kohdalle.

Seuraamme tilannetta erittäin herkällä korvalla ja meillä täytyy myös olla mahdollisuus nopeaankin reagointiin siinä kun otamme väkeä takaisin töihin. Vaikka tilanne on tällä hetkellä hyvin rauhallinen koronan suhteen, niin se saattaa muuttua nopeastikin. Tarvittaessa meidän tulee pystyä ottamaan ihmisiä joustavasti takaisin työhön, sanoo vs.kaupunginjohtaja Marjukka Manninen..

Koronavirusepidemiasta johtuvat henkilöstövaikutukset Haapaveden kaupungin henkilöstössä kohdentuvat kaikkiaan 136 työntekijään, se on 18,4% koko henkilöstöstä.