Tapani Postila saunoo kolumnissa: Korona kylmensi kiukaita mutta löylytön aikakin tulee päättymään

Kauhallinen vettä kuumille kiville. Kihahtava kiuas nostattaa leppoisat löylyt. Tuntuu kuin sielu leijuisi kuuman löylyn henkäyksen mukana. Hiki herahtaa ihon pintaan.

Saunassa aika pysähtyy, hetki hiipuu. Hiljaisuus on lähes rikkumaton. Kiire ja korona ovat jääneet saunojan ajatuksissa oven toiselle puolelle. Sielu on levännyt ja mieli rauhoittunut.

Suomalainen ja sauna ovat olleet yhdessä ammoisista ajoista alkaen. Saunat ovat nähneet suomalaisten syntyvän ja kuolevan. Saunasta on lähdetty häihin ja hautajaisiin. Hyvinä aikoina, ja heikkoina hetkinä sauna on kuulunut elämään. Side on ollut tervaisen kestävä, vastan tai vihdan veroinen.

Maailma on muuttunut, sauna on pysynyt. Sauna on muuttanut muotoaan; lähtenyt rivitaloihin ja löytänyt kerrostaloihin. Sauna on saanut sähköt, valaistunut ja digitalisoitunut. Saunan ydin on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Saunojan mielestä sauna on edelleen hyväksi niin mielelle kuin ruumiillekin. Kohtuus kaikessa pätee myös lauteilla istujalle.

Stressi helpottaa useimmiten saunoessa, minkä saunojat ovat aina tienneetkin. Ahdistus huuhtoutuu ja löyly pusertaa mustaa mieltä ulos. Torstaina julkaistavassa Tanjaniina Laukkasen ja professori Jari Laukkasen kirjoittamassa Sauna, keho ja mieli -tietokirjassa perehdytään saunan terveysvaikutuksiin.

Saunomisen terveyshyötyjä tarkastellaan fysiologian kautta. Uusin tutkimustieto osoittaa, että säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisen äkkikuoleman, verenpainetaudin sekä muistisairauksien vaaraan.

Koronapandemia on eristänyt suomalaisia myös saunasta. Poikkeusolot ovat laittaneet kerrostaloissa asuvien saunavuoroja tauolle. Saunan ovet ovat monessa paikassa säpissä ja kiuas kylmänä. Yhteissaunat ovat suljettu ja liikuntapaikkojen saunat hiljentyneet.

Saunaton aikakin tulee päättymään. Saunatta poikkeustilassa jääneen pitää nyt odottaa vain kärsivällisesti. Makoisat löylyt ovat kauhallisen päässä..