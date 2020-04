Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Tiikereiden ensi kauden joukkueen viimeinen pala loksahti paikoilleen, kun seura julkisti Antti Leppälän jatkosopimuksen. Leppälä, 27, on Tiikereiden 13:s sopimuspelaaja.

– Ei ollut mitenkään vaikeaa tehdä ratkaisua. Meillä on hyvä joukkue koossa, jonka kanssa on helppo lähteä ensi kauteen parantamaan sijoitusta, Leppälä perustelee vuoden jatkosopimusta.

Sopimuskausia Tiikereissä on takana jo kymmenen putkeen eli Leppälä on edustanut Tiikereitä koko vuosikymmenen. Ura alkoi Tiikereissä kaudella 2008–09. Seuraava kausi meni junnuikäisenä Kuortaneella ykkössarjassa, mutta sen jälkeen Leppälä on ollut uskollinen kasvattajaseuralleen.

– Pari kertaa olen miettinyt lähtöä muualle, saanut tarjouksia ja neuvotellutkin siirrosta, mutta sopivaa pakettia ei ole löytynyt. Olen kokenut, että minun on ollut hyvä pelata ja kehittyä Tiikereissä, Leppälä perustelee tälle ajalle harvinaista seurauskollisuuttaan.

Tällä hetkellä Leppälä odottelee omatoimijakson alkamista. Poikkeustilanne ei vielä vaikuta ensi kauteen valmistautumista, mutta kysymysmerkkejä luonnollisesti on. Kaikki riippuu koronaviruspandemian etenemisestä.

Ensimmäiseksi pitäisi tietää ajankohta, milloin joukkue pääsee yhdessä harjoittelemaan.

– Sanopa se. Tavallisesti kesäkuussa on aloiteltu yhdessä, heinäkuu vedetty omatoimisesti ja elokuussa palattu joukkuetreeneihin. Nyt tilanteen kehittymisestä ei kukaan voi olla varma, vaan mennään päivä kerrallaan. Ajattelen niin, että näen valoa tunnelin päässä ja pääsemme pikku hiljaa irti rajoituksista, Leppälä sanoo.

Leppälän sopimuksen myötä ensi kauden joukkue käytännössä valmis, vahvistaa seuran toiminnanjohtaja Jussi Jokinen.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta mitään tarvetta meillä ei ole enää uusiin pelaajiin. 13 pelaajan ryhmä riittää.

Entä jos esimerkiksi libero Niklas Breilin ei löydä sopivaa paikkaa ulkomailta?

– Breilin on ilmoittanut tavoitteensa olevan Euroopassa. Jos sopimusta ei synny ja Niklas ilmoittaa olevansa kiinnostunut jatkamaan meillä, olemme valmiit neuvottelemaan. Emme kuitenkaan odottele hänen ratkaisuaan, Jokinen vastaa.

Toiminnanjohtaja Jokisen mukaan Tiikerit lähtee Mestaruusliigan ensi kauteen noin 300 000 euron budjetilla.

– Tietysti korona kuristaa yleistä taloustilannetta. Tiukkaa on joka puolella ja meilläkin jatkuu oma säästöohjelma, mutta tuon kokoluokan budjetti on meille realismia, Jokinen sanoo.

Kesken päättynyt kausi 2019–20 tuottaa Jokisen mukaan Tiikereille positiivisen taloustuloksen.

– Koronan vaikutusten vuoksi on vielä ennenaikaista arvioida tarkkaa loppulukemaa, mutta olemme jäämässä selkeästi plussalle. Alijäämää aiemmilta vuosilta on edelleen riittävästi, mutta suunta on oikea.

Onko viime kauden taloudellisesta tuloksesta tarkempaa arviota?

– Arvioidaan näin, että plussatuloksessa on enemmän kuin neljä numeroa.

Kotimaisen liigan tulevaisuuden näkymien ohella koronaviruspandemia vaikuttaa Baltian liigan suunnitelmiin.

– Ensi kaudella se ei ala, mutta suunnitelmissa on edelleen saada siitäkin esimakua. Jos mahdollista, kesken sarjan pelataan yksittäisiä otteluja joko siten että täältä käydään kertaalleen Virossa tai virolaiset käyvät kertaalleen Suomessa. Jos matkustusrajoitukset pysyvät voimassa pitkälle syksyyn, silloin mahdollisesti pelataan vain yhteinen final six -lopputurnaus. Terveyden ehdoilla tässäkin asiassa mennään, Jokinen kertoo.