Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannuksessa seurakunta on ajan hermolla – Sosiaalisesta maailmasta se pienikin ponnistaa

Kannuksen seurakunta ei ole kooltaan maan tai edes Oulun hiippakunnan suurimpia. Kannuksessa on kuitenkin näytetty, että pienestä koosta ei ole haittaa. Päinvastoin. Kannuksen seurakunta on ottanut hienosti käyttöönsä ja tehostanut sosiaalisen median työkalujen käyttöä toiminnassaan.

Sosiaalisen median merkitys on kasvanut koronakriisin mainingeissa ja poikkeusolojen keskellä. Isot kirkolliset tapahtumat ovat tauolla ja kaikkea toimintaa on täytynyt miettiä aivan uudesta näkökulmasta. Kokoontumiskiellon vuoksi esimerkiksi jumalanpalvelusten ja monien muiden toimitusten osallistujamäärä on rajattu kymmeneen henkilöön.

Seurakunnat ja hiippakunnat sijoitettiin paremmuusjärjestykseen sometekemisessä ja siinä pärjäämisessä. Kannuksen seurakunta oli sijalla 24., kun jatkuvassa paremmuuslistauksessa oli mukana kaikkiaan yli 400 seurakuntaa. Kannuksen sijoitus oli paras koko Oulun hiippakunnassa. Koko maan ykkönen oli Espoon Tuomiokirkkoseurakunta. Kokkolan suomalainen seurakunta oli 57. sijalla ja Lohtajan seurakunta 73. sijalla.

Kannuksessa voidaankin kehaista, että somesta se pienikin ponnistaa. Kannus on pieni seurakunta, jossa ei ole tiedottajaa, ja se on silti ottanut eri kanavat haltuun hyvin. Sosiaalisessa mediassa ilmoitetaan seurakunnan tekemisistä ja somen käyttö on korostunut poikkeusaikana. Internetin kautta live-striimatut jumalanpalvelukset ovat löytäneet hyvin väkeä. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu näin etäyhteyksin niihin osallistuvista. Ilahduttavaa on ollut, että jumalanpalveluksia ovat seuranneet entiset kannuslaiset aina ulkomaita myöten.

Kannuksessa on some-kanavien kautta löydetty uusia kontakteja ja luotu yhteisöllisyyttä. Uudella tavalla tekeminen ei ole himmentynyt seurakunnan perusajatusta vaan kirkastanut pyrkimystä kaikkien palvelemiseksi. Tavoitteena on edelleen muistaa palvella hyvin vanhoja ihmisiä, jotka eivät ole sinut sosiaalisen median kanssa. Seurakunta tavoittelee nuorempaa väkeä juuri somessa ja on siellä läsnä aktiivisesti.

Kannuksen seurakunnan menestys somemaailman haltuunotossa on hyvä esimerkki muille pienille seurakunnille. Perussanoman merkitys ei muutu, vaikka sitä levitetään yhä laajemmin sosiaaliseen mediassa.