Ylivieskan kaupungin uusi brändilupaus julistaa kasvua ja kehitystä: Uusi tunnus julkistetaan keskiviikkona

Ylivieskan kaupunki uusii visuaalista ilmettään ja uudistaa viestintäänsä. Myös kaupungin tunnus ja logo muuttuvat kokonaan kaupungin uuden strategian mukaisesti.

Muutos on asukkaiden nähtävissä keskiviikkona muun muassa Ylivieskan kaupungin nettisivuilla ja some-kanavissa.

– Lisäksi kaikki kaupungilta ulospäin lähtevä viestintä tulee olemaan uuden ilmeen mukaista. Kirjeet, ilmoitukset, materiaalit ja niin edelleen, hallinnon suunnittelija Nina Savolainen kertoo.

Tavoitteena on ottaa käyttöön uuden ohjeistuksen mukaiset materiaalit ja käytänteet asteittain. Esimerkiksi kaupungin uudet internetsivut avataan syksyllä.

Uusi ilme perustuu käsikirjaan, jonka kaupungin brändityöryhmä on tehnyt kaupunginjohtaja Maria Sorviston johdolla. Ulkopuolisena asiantuntijana brändityössä on ollut mainostoimisto Laboratorio Uleåborg.

Ylivieskan kaupunki julkaisee strategiaansa nojaavan brändikäsikirjan keskiviikkona. Samoin silloin julkistetaan kaupungin uusi tunnus ja logo.

Käsikirjan tehtävänä on juurruttaa kaupungin strategiaa sekä syventää viestintää ja markkinointia. Se perustuu Ylivieskan kaupungin viime vuonna käyttöön ottamaan uuteen visioon "Ylivieska – kasvun kaupunki".

Kasvun ihmeitä kiteyttää kaupungin myönteisen kasvun ja kehityksen. Samalla se yhdistää kahteen sanaan toisen kokoluokan tarinat: arkisen hienot kertomukset muun muassa. perheiden, lasten, yritysten ja luonnon kasvusta.

– Tavoitteenamme on tuoda jatkossa kaikessa viestinnässämme ja markkinoinnissamme esille Ylivieskaa sellaisena kuin se on: hyvinvoivana ja turvallisena kaupunkina, jossa on kaikki kasvun ainekset sekä tilaa pienille ja suurille ihmeille, kaupunginjohtaja Maria Sorvisto toteaa.

Sorvisto muistuttaa, että Ylivieskan myönteinen kasvu ja kehitys eivät pohjaudu vain visioon tai tavoitemielikuvaan, vaan ne ovat tosiasia, josta on vankkaa näyttöä myös tutkimuksista. Yksi esimerkki on kaupunkiverkkotutkimus viime vuodelta.

– Viimeisen 20 vuoden aikana Suomen toiminnallisesti merkittävien kaupunkiseutujen määrä on vähentynyt kuudella. Samassa ajassa merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon on noussut vain yksi uusi: Ylivieskan seutu, Sorvisto sanoo.