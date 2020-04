Suora katsekontakti ja jämäkkä kädenpuristus. Kättelyssä rakennetaan luottamusta.

Jokainen meistä on saanut jo lapsuudessa oppia, kuinka kätellä reippaasti. Veltolla kädellä toisen kättä voimattomasti puristanut sai heti moitteet. Velttoa kalaa ei kättelykulttuurissa suopein silmin katsottu. Koulussakin muistutettiin, että kätellessä kätellään sitten kunnolla. Rehellisen ihmisen tunnisti kuulemma jo kättelystä.

Ei kätellä enää. Tänä päivänä kättely on kieltolistan kärjessä. Koronaviruksen tartuntariskin vähentämisessä kättelykielto on arkea kaikkialla . Ketään ei kätellä, ei tuttua, ei vierasta. Älä tarjoa kättä, ja kavahda sinulle tarjottua kättä. Piste.

Kättelykieltoa on harjoitettu jo aikaisemmin tautien leviämisen torjumiseksi. SARS, lintuinfluenssa ja sikainfluenssa pakottivat kättelyn pannaan. Kättelyn kieltäminen ei ole aivan yksinkertainen asia erityisesti länsimaissa, josta tapa on lähtöisin.

Kättely on kuulunut vuosisatoja länsimaalaiseen tapakulttuuriin. Englantilainen Henry Siddonsin kirjoitti vuonna 1807 ylevästi, että kättely on eleenä merkityksellisesti rikas, koska käsi on kieli sydämelliselle hyvälle tahdolle.

Kättelyä käytetään toisten kulttuurien edustajien mielestä myös vallan välineenä ja alistamisen keinona. Esimerkiksi Tanskassa kädenpuristus on mukana kansalaisuutta hakevien seremoniassa. Kunnan viranomaiset kättelevät uusia tanskalaisia, ja kukaan ei voi kieltäytyä toisen sukupuolen kättelystä vetoamalla uskontoon tai kulttuuriin. Jos ei kättele, niin kansalaisuus jää saamatta.

Nyt kättelyn historiallinen jatkumo on ainakin pitkällä tauolla tai jopa kokonaan poistettu tervehdysten listalta. Kättelyn tulevaisuus on useamman kädenmitan päässä. Vaihtoehtoisissa tervehdystavoissa poistetaan käsitervehdyksen hygieeninen ongelma.

Intiassa on virallisesti otettu kantaa, että ihmiset luopuisivat länsimaalaiseksi tavaksi katsotusta kättelystä. Maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa halutaan ottaa yleisempää käyttöön perinteinen namaste-tervehdys, jossa tervehditään kevyesti nyökkäämällä ja liittämällä omat kädet yhteen.

Intian entisen siirtomaaisännän kruununperijä prinssi Charlesilla on ollut vaikeuksia muistaa, ettei enää saa kätellä. Kertaalleen edustustilaisuudessa prinssi tarjosi jo kättään tutulle, mutta veti raajansa nopeasti pois.

Kädenpuristuksen sijaan prinssi painoi kämmenensä vastakkain namaste-tervehdykseen.