Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti nimetä kirkon Pyhän sydämen kirkoksi.

– Asia on ollut esillä vuosien ajan, ja nyt ajankohta on sopiva, otetaanhan kirkko uudelleen käyttöön remontin jälkeen kolmantena adventtisunnuntaina, kerrotaan kirkkoneuvostosta.

Asia etenee kirkkoneuvoston esityksestä edelleen kirkkovaltuustolle.

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa.

Seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta on tehty. Tilintarkastus on tehty, eikä tilintarkastajalla ollut asiaan huomautettavaa. Itse tilinpäätös esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Poikkeusajan takia kirkkovaltuuston kokous on siirretty loppukesään.

Kirkkoneuvosto julisti auki talouspäällikön viran. Hakuaikaa virkaan on kesäkuun alkuun asti.

Kirkkoneuvosto päätti kerhomaksujen sisaralennuksesta ensi syksystä 2020 alkaen.