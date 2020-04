Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Useat eri kaupungit ovat aloittaneet kouluruuan jakamisen etäopetuksessa oleville koululaisille. Tarve ja kysyntä on ollut niin suurta, että kunnissa ollaan oltu yllättyneitä.

Monessa kunnassa ruoanjakelua on keskitetty pariin päivään viikossa, samalla kerralla jaetaan viiden päivän ruoat.

Ateriat sisältävät ainoastaan pääruoan, ja ruoka-annokset jaetaan oppilaille tilausten mukaan. Viimeksi muutoksesta ilmoitti Kalajoen kaupunki, joka jakaa ruoka-annokset jatkossa maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Osa kunnista antaa kouluruuan vaihtoehtona ostokortin.

Keskipohjanmaan toimituksen tietojen mukaan etäkoululaisille jaetaan ruokaa muilla paikkakunnilla näin:

Alavieskassa on vaihtoehtona ruokajakelu tai ostolupa S-Marketiin kunnan tilille, jonne kunta myöntää ostokupongin.

Nivalassa keskuskeittiö Särvin valmistaa ruoat, jotka perheet voivat noutaa kyläkouluilta päivittäin. Taajama-alueella asuvat saavat ruoan keskuskeittiöltä.

Pietarsaaressa etäkoululaiset saavat kouluruokaa vakuumipakkauksissa.

Ylivieskassa keitto- tai laatikkoruokaa jaetaan tiistaisin ja torstaisin viidellä koululla. Ruoka valmistetaan keskuskeittiössä.

Kokkolassa jaetaan aterioita koko Kokkolan alueella, Lohtajaa, Marinkaista, Kälviää, Ruotsaloa ja Ullavaa myöten, parillakymmenellä jakopisteellä.

Toholammin kunta aloittaa parasta aikaa kouluruokajakelua. Kouluateria jaetaan tiistaisin ja torstaisin.

Kannuksessa siirryttiin pääsiäisen jälkeen jakamaan kouluruoan sijaan pyhäntäläisen elintarvikeyhtiö Feelian tuotteita, ja seuraavan kerran ruokaa jaetaan toukokuun 8. päivä.

Halsualla, Perhossa ja Vetelissä etäkoululaisten perheisiin lähetettiin ostokortit, jotka käyvät paikallisissa ruokakaupoissa.

Kaustinen tarjoaa valmiita aterioita etäkoululaisille.

Kuntakyselyn mukaan lähes puolet kunnista järjestää kouluruokailua kaikille halukkaille, tosin käytännöissä on isoja eroja eri kuntien välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille viime viikolla tekemän kyselyn perusteella kouluruokailua tarjotaan kaikille halukkaille oppilaille 47,3 prosentissa kaikista vastanneista kunnista koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Reilu neljäsosa kunnista eli 27,3 prosenttia tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Noin neljäsosa, 25,4 prosenttia kunnista ilmoittaa kouluruokaa tarjottavan muilla perusteilla. Näissä kunnissa kouluruokailu järjestetään lähiopetuksen oppilaiden lisäksi osalle etäopetuksessa olevista oppilaista esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein tai muulla harkinnalla, jolla pyritään kohdentamaan ateriatukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan tässä poikkeustilanteessa kouluruokailu täytyy järjestää ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille. Kouluruokailu pitäisi pyrkiä järjestämään niin, että riski tartuntojen leviämiselle on mahdollisimman pieni. Käytännössä esimerkiksi ruoka-annosten noutoa voidaan porrastaa ja ruoan jakelu järjestää siten, että noutajan ei tarvitse tulla oppilaitoksen sisätiloihin.

Valtioneuvoston asetuksen 3 § ja kolmannen momentin mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Tämän perusteella kouluateria on järjestettävä ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille.

– Kouluaterian merkittävyyden takia olisi tärkeää, että ateria voitaisiin tarjota mahdollisimman laajasti myös muille kuin lähiopetuksessa oleville. Harkinnassa tulee ottaa huomioon, ettei ruokailun järjestäminen aiheuta pandemian leviämistä tarpeettomasti. Opetuksen järjestäjä päättää kouluruokailun järjestämisen laajuudesta.

Ruokailun käytännön järjestämisen kannalta ja jotta opetuksen järjestäjä pystyy varautumaan koululounaan tarjoamiseen, huoltajia voidaan pyytää ilmoittamaan oppilaan osallistumisesta ruokailuun etukäteen, sanotaan asetuksessa.