Lukijan mielipide: Noudatatko koronavirusohjeita?

Autossa istuu viisi kaverusta. Uudenmaan rajat ovat suljettu, mutta kuskilla on lupa ylittää raja, ja siitä he ovatkin saaneet loistoidean. Kaverukset olivat keksineet, miten hyvä idea olisikaan salaa lähteä mökille, kun kuskilla on lupa ylittää raja ja kotona on tylsää, koska kaikki on peruttu koronaviruksen takia. Tietämättään yksi kaveruksista sairastaa koronaa ja näin altistaa muut neljä kaverustaan taudille. He pysähtyvät huoltoasemalla, ja virus vain leviää lisää, kun koronaa sairastava koskee ovenkahvoihin ja muihin pintoihin.

Tällaisiä tapauksia on valitettavan paljon.

Ihminen ajattelee monesti vain itseään eikä osaa ajatella mitä seurauksia hänen tekemisillään voi olla. Esittelemäni tilanteen jälkeen virus olisi voinut levitä pienellä paikkakunnalla hyvin haitalliseksi. Jotkut muut olisivat voineet saada viruksen, ja näin se olisi levinnyt heidän perheisiinsä ja sieltä taas eteenpäin. Hyvin pian se saattaisi saavuttaa riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, jotka saattaisivat joutua pahimmassa tapauksessa kuolemanvaaraan. Jos tauti tartuttaisi pienellä alueella suuren määrän riskiryhmään kuuluvia, alueen sairaalassa ei välttämättä riitäisi tarpeeksi tarvittavaa apua potilaille. Esimerkiksi monilla paikkakunnilla ei riittäisi hengityskoneet tai tarvittavat suojavarusteet hoitajille.

Ymmärrän myös toisen näkökulman. Ei minustakaan olisi mukavaa jäädä kotiin moneksi kuukaudeksi ja olla näkemättä ketään, varsinkaan jos asuisin yksin tai asuntoni olisi pieni. Uudellamaalla asuvien päivittäiset aktiviteetit saattavatkin olla kaupassakäynti, ulkoilu ja mahdollisesti työn teko tai opiskelu. Joillakin perheillä saattaa olla pieni asunto, jossa on eri-ikäistä väkeä ja vanhemmat työskentelevät kotona. Tunnelma voi olla inhottava, ja siksi ymmärrän hyvin, että mökille lähtö olisi hyvin houkutteleva ajatus.

Kannattaa kuitenkin tehdä päätös tarkkaan, sillä se, että lähdet perheesi kanssa mökille saattaa vaarantaa jonkun toisen hengen. Varsinkin, jos mökki on pienellä paikkakunnalla, jonne matkustaa paljon muitakin ihmisiä mökkeilemään, saattavat tulijat olla paikallisille asukkaille haitaksi. Paikallisella sairaalalla ei välttämättä riitä varustus hoitamaan melkein tuplaantunutta asukaslukua. Harvalla Uudenmaan asukkaalla kuitenkaan on lupa poistua, joten jos muun Suomenkin asukkaat noudattavat ohjeita, tällaisiltä tilanteilta voimme välttyä. Kotona pysyminen tällaisissä erikoistilanteissa siis olisi mielestäni suositeltavampi vaihtoehto.

Ratkaisuna ongelmaan en pidä sitä, että kaikki lukittautuisivat koteihinsa siihen asti, että tautia ei olisi enää koko Suomessa. Se, että tauti lähtisi kokonaan, voi viedä vielä hyvin monia kuukausia, eikä kukaan voi niin pitkäksi aikaa hamstrata ruokaa tai olla liikkumatta pois kotoa. Tällaiset viruksethan saattavat jopa uusiutua jossain vaiheessa. Mielestäni olisi parasta, kun kaikki noudattaisivat annettuja ohjeita parhaansa mukaan, huolehtisivat hygieniastaan ja käyttäisivät tämän ajan järkevästi, näin virus saattaisi olla pian selätetty. Hyvänä hygieniana pitäisin esimerkiksi käsienpesua kauppareissua ennen ja jälkeen. Pienilläkin teoilla on hyvin paljon merkitystä. Mieti siis tarkoin, miten toimit tälläisissä olosuhteissa tai millaisia seurauksia teoillasi saattaa olla.