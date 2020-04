Kaustisen kansanmusiikkijuhla siirtyy kesään 2021 – Peruuntuneille juhlille ostetut liput käyvät myös ensi vuonna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävän Pro Kaustinen ry:n hallitus on 23.4.2020 kokouksessaan päättänyt, että Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestetään seuraavan kerran kesällä 2021 ja tulevan kesän 2020 festivaalit perutaan.

– Päätös on raskas mutta välttämätön vallitsevat olosuhteet huomioiden. Tärkeintä on turvata yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden terveys sekä ennen kaikkea taata juhlien jatkuvuus tulevina vuosina,” Pro Kaustinen ry:n puheenjohtaja Ira Korkala kertoo.

Festivaaliorganisaatiossa on luotu uusia yhteisöllisiä toimintatapoja pitää yllä Kaustisen henkeä ja tarjota kaikille kansanmusiikin ja -tanssin ystäville alusta kohtaamiseen ja yhdessäoloon. Juhlien Facebook-sivun My Kaustinen -ryhmä on jo onnistuneesti lanseerattu osana tulevaa aktiivista toimintaa matkalla kohti tulevia juhlia.

Vuoden 2020 festivaalille ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 festivaalille. Lipun voi myös palauttaa, jolloin rahat saa takaisin lipunmyyntivälittäjiemme palvelu- ja käsittelymaksua lukuun ottamatta.

Kaustinen Folk Music Festival järjestetään seuraavan kerran 12.–18.7.2021.