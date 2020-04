"Kun epidemia menee ohi, voidaan nauttia kesästä": Kannattaako mökille nyt matkustaa vai ei – Näin asiasta ajatellaan mökkikunnissa



Kuhmalahden kaupan kauppias Hannu Knaapi sanoo, että kyläkauppiaan näkökulmasta on vain positiivista, että mökkiläiset tulevat. Kaikki asiakkaat tarvitaan. Kesässä on kuitenkin monta kysymysmerkkiä: tautitilanne, mahdolliset liikkumisrajoitukset, miten käy ihmisten lomille sekä jokakesäinen aihe: sää.

Kangasalla Kuhmalahden kaupan kauppias Hannu Knaapi on huomannut, että jonkin verran vapaa-ajan asukkaita on tullut asiakkaiksi. Kaupassa on ollut jopa hieman vilkkaampaa kuin muuten keväisin.