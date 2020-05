Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sodan arvet repeytyvät

★ ★ ★ ★

Loikkari.Ohjaus Florian Gallenberger, 2020Yle TV1 la 2.5. klo 21.05

Tv-elokuvat ovat parhaita. ”Minisarjaksi” kai tätä kaksiosaista ja kolmituntista Loikkaria kutsutaan. Nyt ei tarvitse sitoutua kymmeniin jaksoihin ja toisiaan seuraaviin jatkokausiin. Se on kerrasta poikki, tai melkein.

Jannis Niewöhner (Vallan ja rakkauden välissä, Tyttökuningas) on Loikkari. Walter ajautuu toisen maailmansodan viimeisenä kesänä 1944 partioimaan Sleesian puolalaismetsiin. Sotapoika on yllätysvahvistus korsuunsa saarretulle, stressistä sekopäiselle tukikohdalle. Sitä johtava arvaamaton kersantti ampuu kaikkea, mikä liikkuu.

Komea, taitava Niewöhner ei täysin vastaa kuvaa, mikä Siegfried Lenzin luomasta heikkotahtoisesta hahmosta romaanin saksalaisarvioita googlekääntämällä muodostuu. Mutta mielenkiinnon tämä Walter pitää yllä alusta loppuun. Hänen korsukaverinsa, Sebastian Urzendowskyn (Babylon Berlin, The Way Back) esittämä pikku Wolfgang, on parivaljakon älykkö, jonka kehotusta ”aktiiviseen pasifismiin” Walter lopulta loikkarina seuraa.

W-alkuisten porukan täydentää puolalaispartisaani Wanda, joka Malgorzata Mikolajczakin uljaassa tulkinnassa osoittautuu miehiäkin kiehtovammaksi hahmoksi. Wandan kanssa Walter kokee kesäromanssin kedolla kelteisillään. Eikä poika unohda tyttöä kymmenen vuotta kestävän tarinan aikana.

Toinen Walterin elämän tärkeä nainen on sisko Maria (Katharina Schüttler). Traagisinta on, että nämä molemmat hän joutuu ennen pitkää pettämään, vieläpä pahimmalla mahdollisella tavalla.

Yhtä jännittävä kuin natsista venäläisten puolelle loikkaavan ja Itä-Saksan byrokraatiksi päätyvän Walterin tarina, on sen tausta. Romaani löydettiin vuonna 2014 saksalaismestari Siegfried Lenzin jäämistöstä. Hän oli kirjoittanut sen jo 26-vuotiaana 1951. Aiheen tulenarkuus esti julkaisun.

Siegfried Lenz oli entinen Hitler-nuori, jonka silmät sota avasi. Hän loikkasi Tanskaan muutama päivä ennen Saksan antautumista. Teoksissaan Lenz pohti syyllisyyttä.