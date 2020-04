– Aluksi käyttäjäkunta muodostuu enimmäkseen sellaisista ihmisistä, joilla on hyvä tuntemus teknologiasta. Ajan myötä käyttö yleistyy. Uskoisin, että kaupallinen läpimurto tapahtuu viimeistään vuonna 2021. Tulee myös aika, jolloin kaupasta ei löydy älypuhelinmalleja, joissa ei ole 5G-mahdollisuutta.

5G-puhelimia on jo markkinoilla, mutta ne ovat melko kalliita.

5G-verkon rakentaminen Suomessa on aloitetty isoista kaupungeista, koska niissä on suurin asiakaspotentiaali. Jukka Mäkelä arvioi, että parin vuoden sisällä saavutetaan maanlaajuinen kattavuus.

– 5G tuo lisää kapasiteettia datayhteyksiin. Kaikki nykyinen toiminta on hieman ja osaltaan paljon nykyistä parempaa. Suorituskyky kasvaa ja verkon luotettavuus paranee. Tämä johtaa siihen, että verkkopalvelujen käyttäminen on entistä sujuvampaa ja luotettavampaa, kertoo Mäkelä.

– Tarkoitus on lisätä paikkakuntien määrää, mutta tällä hetkellä pääfokus on Vaasan ja Seinäjoen verkoissa.

Elisan verkkopalveluista vastaava johtaja Sami Rajamäki sanoo, että yhtiön strategia pohjalaismaakunnissa on aluksi laajentaa Vaasan ja Seinäjoen jo olemassa olevien 5G-verkkojen toiminta-aluetta.

– Meillä on samaan aikaan meneillään myös 4G-verkon rakennusohjelma, jossa kasvatamme verkon kapasiteettia ja myös peittoa.

– Vaasassa on luvassa 5G-verkko ainakin kaupungin keskustaan sekä Mustasaaren keskustaan. Seinäjoella suunnitelma kattaa vastaavasti keskustan, Seinäjoki Areenan ja Ideaparkin.

Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo Ilkka-Pohjalaiselle, että Telia on alkuvuoden aikana jatkanut 5G-verkon rakentamista Suomen seitsemässä suurimmassa kaupungissa, ja rakennusohjelma laajenee tänä vuonna muihin kaupunkeihin.

FAKTA

5G, viides sukupolvi

5G (fifth generation, viides sukupolvi) on mobiiliverkko, joka on nopeampi kuin aiemmat mobiiliverkot 3G ja 4G.

5G voi olla jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin 4G, eli videoita ja muita suuria tiedostoja pystyy toistamaan 5G-laitteella sujuvasti.

5G:ssä viive on todella pientä, mistä on hyötyä esimerkiksi erilaisissa päivystys- ja pelastustehtävissä tai viihteessä. Pelaaminen ja lisätyn todellisuuden käyttö (VR, virtual reality) sujuvoituvat.

5G:n kolmas hyöty on IoT eli teollinen internet. Se tarkoittaa esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla.

Lähde: elisa.fi/5g/