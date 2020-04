Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yritysten kassakriisiin saatava apua – Kysymys on akuutista ongelmasta ja monella myös kokonaisesta elämäntyöstä

Koronapandemia on aiheuttanut vähintään lyhytaikaisesti vaikeita, jopa kohtalokkaita seurauksia monille yrityksille. Näihin ongelmiin on valtiovalta luvannut apua ja sitä on myös haettu.

Business Finlandin jakamista tuista syntynyt kohina ei laannu ennen kuin tilanne korjataan. Kun akuuttiin hätään tarvitaan apua, tuntuu toiminnan kehittäminen etäiseltä. Hallitus ei nimittäin hoksannut riittävän ajoissa, että Business Finland ei voi nykysääntöjensä mukaan tarjota kriisiapua. Business Finland on elin, joka antaa tukea uusien ideoiden kehittämiseen.

Nyt haetaan ratkaisua asetusmuutoksilla, että apu olisi saatavissa myös nykytilanteeseen. Miten tämä tilanne on mahdollinen, kysyi oppositio eduskunnan kyselytunnilla torstaina? Pandemian kaltaiseen tilanteeseen ei ole yksinkertaisesti varauduttu, mutta toki on helppo myös jälkikäteen ihmetellä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on ollut melkoisessa helteessä asian kanssa. Lintilä on sanonut, että Business Finland on tehnyt varmasti mokia käsitellessään isoja määriä hakemuksia nopeassa tahdissa. Myös elinkeinoministeri tietää ja myöntää, että ongelma on siinä, että rahoituksen tarve ja Business Finlandin ja ely-keskusten mahdollisuudet myöntää rahaa, eivät nyt yksinkertaisesti kohtaa.

Lintilä lupasi tiistaina, että koronatuista aloitetaan tarkastus, ja tarkastus onkin alkanut. Moni yritys on kohdannut kritiikkiä haettuaan ja saatuaan tukea, ja mahdolliset virheet on korjattava. Toki jotkut hakijatkin ovat vain kokeilleet onneaan.

Asetusta, jossa liudennetaan tuen edellytystä kehitystoimintaan, tarvitaan välttämättä. Sen avulla rahoitusta voitaisiin käyttää enemmän muihin kuluihin kriisitilanteessa. Nyt on keskiössä oltava pandemiakriisin vuoksi kärsineiden yritysten.

Hallituksen keskiviikkoinen linjaus kesätapahtumien perumisesta on kova isku yrityksille, kunnille, festivaalijärjestäjille ja välillisesti myös tavallisille ihmisille. Siksi elinkelpoisten yritysten on saatava apua tässä vaikeassa tilanteessa, joka on hyvin hankala psyykkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Monelle yrittäjälle kyse on koko elämäntyöstä.