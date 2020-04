Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Veneilijöiden intoa on helppo ymmärtää, mutta varsinkaan porukalla ei pidä lähteä laskemaan venettä vesille

Veneilykauden alku viivästyy paikoin tänä vuonna, kun veneilijöiltä on toivottu koronapandemian takia malttia. Kokkolan venekerho ry:n varakommodori Martin Brandt kertoo, että moni lykkää veneilykauden alkua ainakin toukokuun lopulle (KP 21.4.).

Ohje tulee Suomen purjehdus ja veneily ry:n suosituksesta, jonka mukaan tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee nyt välttää. Seuran suositusten mukaan esimerkiksi veneen laskuun saisi osallistua korkeintaan kaksi henkilöä. Ohjeena on myös se, että satamissa ei saa tungeksia ja turvaetäisyyksiä tulee kunnioittaa.

Suomen purjehdus ja veneily ry:n veneilykoordinaattori ja koulutuspäällikkö Mirja Rosenbergin mukaan tavoitteena olisi, että paikalla on korkeintaan kymmenen henkeä eivätkä yli 70-vuotiaat voi tehdä kevätkunnostuksia. Vastuu veneilykauden aloittamisesta on jokaisella itsellään. Ohjeen henkilömäärä on niin korkea, että aika moni taitaa saada veneensä vesille huomattavasti pienemmällä porukalla.

Veneily ja veneen hankinta kiinnostavat alan harrastajia kaikkina aikoina. Venealan keskusliiton Finnboatin tuoreen barometrin mukaan noin puolet jäsenyrityksistä kertoo liikevaihdon laskeneen koronakriisin aikana. Alkuvuosi ennen pandemiaa ennakoi vilkasta venekauppaa ja esimerkiksi helmikuun valtakunnallisilla venemessuilla kävi aiempaa enemmän väkeä. Venemessuilla tehtiin tavallista enemmän kauppoja ja kauppojen peruutuksia on tullut tähän mennessä vain vähän.

Yritykset eivät ole veljiä keskenään. Esimerkiksi pietarsaarelaisella Wikro Marinilla veneet ovat käyneet kaupaksi tavallista paremmin. Noin 20 000 euron veneet ovat menneet mukavasti kaupaksi.

Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajukangas tietää, että monet ovat ovat huomanneet veneilyn positiivisen vaikutuksen. Kun kaukomatkoja perutaan, katseet kääntyvät kotimaahan.

Osalle ihmisistä vene on vain kulkuväline, mutta monelle veneily on elämäntapa. Veneilystä saa energiaa ja voimaa, Kokkolan venekerho ry:n varakommodori Martin Brandt kuvailee.

Veneilijöiden intoa on helppo ymmärtää, kun mieli vetää vesille. Ohjeet siitä, että joukkokoontumisia tulee välttää, pitää ottaa kuitenkin tosissaan.