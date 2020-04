Juha-Matti Anttilan viikon viiniarvio: Vahva lupaus paremmasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Grand Vin de Stellenbosch Cape Blend 2018, Etelä-Afrikka, 13,99 €

Olen viime aikoina yllättynyt positiivisesti useista Etelä-Afrikan viineistä. Varsinkin pari valkoviiniä on hämmästyttänyt, mutta samoin on käynyt myös punaviinien kanssa. Kun etiketissä lukee ”Grand Vin”, se antaa heti odotuksen jostain paremmasta. Mutta onko tämä Stellenboschin tuote nimensä mukaisesti suuri viini?

Tuoksu vaatii pullon avaamista ajoissa, jotta se raikastuu ja selkeytyy. Tuoksu on vahvasti hillomainen, kypsää hapankirsikkaa ja mustaherukkaa, sekä mokkaisuutta. Joka tapauksessa runsas ja marjaisan houkutteleva punaviini.

Maku lunastaa tuoksun antamat odotukset. Kohtuullisen tiukat parkkihapot vaativat ruokaa ja paikallinen karitsankare grillattuna on erinomainen yhdistelmä tälle viinille. Kun hapokas karvaus saadaan nujerrettua ruualla, kypsä marjaisuus nousee pääosaan. Kolmen rypäleen yhdistelmässä on vain vahvoja ja runsaita lajikkeita, joten ei ihmekään että aromit ovat sen mukaisia. Lisänä on hieman pippurista mausteisuutta ja tuoksussa esiintynyt mokka, mutta sen voi aistia lähinnä savuisena jälkimakuna. Sekin on muuten tarpeeksi pitkä ja miellyttävä vaativallekin maistelijalle. Lopuksi paras uutinen, tämä Grand Vin on kolme kertaa halvempi kuin ranskalaiset vastaavat. Erittäin hyvin vastinetta hinnalle.