Kannuksessa kaikki kunnossa? – Yleislääketieteen osaston ilmapiiriä ja olosuhteita on kritisoitu viime päivinä, Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ei kanna huolta: "Ihmiset kokevat asioita eri tavalla"

Jupina on helppoa, mutta kynään tarttuminen vaatii asioiden perusteellisempaa puntarointia.

Keskiviikon Keskipohjanmaassa julkaistiin mielipide, jossa kritisoitiin Kannuksen yleislääketieteen osaston ilmapiiriä ja olosuhteita. Risukasa kasvoi ruusuja korkeammaksi. Kokkolalaisen kirjoittajan mukaan hänen kokkolalaisen äitinsä "kohtelu oli ollut töykeää ja kommunikointi ylimielistä mutinaa".

Sen jälkeen kynään tarttui muutama muukin. Omalla nimellään sen teki kaustislainen Marja Myllymäki. Hänen mielipidekirjoituksensa voi lukea täältä: "Kysymyksiin sai murahduksia ja tympeitä vastauksia, jos vastausta sai ollenkaan".

– Koen, että asia on tärkeä. Olen kuullut vastaavaa muiltakin ihmisiltä, Myllymäki kertoo puhelimessa.

Hänen äitinsä oli kaksi vuotta sitten hoidettavana Kannuksessa. Myllymäen muistot siitä ovat "ikäviä".

– Muualla en ole kokenut vastaavaa, en Tunkkarin osastolla tai keskussairaalassa. Sen sijaan Kannus oli kamala kokemus. Räyringistä piti mennä Kannukseen, koska Tunkkarista ei vapautunut paikkaa, sanoo Myllymäki.

Miksi Kokkolassa tai Vetelissä asuva ihminen on hoidettavana Kannuksessa? Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi sanoo, että hoitopaikan valintaan vaikuttavat tarvittavan hoidon laatu ja paikkakuntien käyttöasteet.

– Pääsääntöisesti vuodeosastopaikat pyritään järjestämään mahdollisimman läheltä omaa kotia, mutta täytyy myöskin huomioida, että kaikki osastot ovat soitelaisten käytössä. Käyttöaste ja potilaan tarvitseman hoidon taso vaikuttavat.

Kannus on Soiten jäsenkunta. Kannuksen yleislääketieteen osastolla on 24 vuodepaikkaa. Pääosa potilaista on akuuttihoidon seuranta-, tutkimus- ja jatkohoidossa. Lääkäriä ei ole paikalla ympärivuorokautisesti.

Marja Myllymäen mielessä on ajankohtainen kysymys: kuinka osastoilla pärjätään sitten, kun hoidossa on koronapotilaita? Hän puhuu osastoista, joissa henkilökunta on tiukoilla jo entuudestaan ja työilmapiiri sen mukainen.

– Sitten voi olla hankala paikka. Uskon, että tällaiset asiat johtuvat ilmapiiristä ja johtamisesta, Myllymäki sanoo.

Minna Korkiakoski-Västi sanoo, että hän ei voi lähteä kommentoimaan yksittäisten mielipidekirjoittajien kokemuksia. Hän lisää, että Kannuksen vuodeosastosta on saatu paljon myös hyvää palautetta.

– Kokemus on aina jokaisen ihmisen henkilökohtainen. Korostamme aina sitä, että hoitajat ja lääkärit ovat palveluammateissa, mutta ihmiset kokevat asioita eri tavalla. Kannuksen ja Tunkkarin osastot ovat alueen ihmisille hyvin tärkeitä. Niiden säilymisestä on käyty taisteluita.

Millainen on Kannuksen yleislääketieteen osaston työhyvinvointi?

– Työssäviihtyvyys ei näyttäydy yhtään heikkoina. Kiire ja työn kuormittavuus näyttäytyvät sielläkin, mutta en kanna missään nimessä erityistä huolta työilmapiiristä. En tunnista huonoa ilmapiiriä. Ennemminkin henkilöstö on motivoitunutta.

Entä huomiot siitä, että kaikki tekevät kädet on sidottu yhteen koppiin tietokoneruutujen äärelle?

– Tämän päivän hoitaminen vaatii tilastointia, potilasasiakirjojen käsittelyä ja tutkimustulosten selvittämistä. Myös ajanvaraukset tapahtuvat koneilla. Kun istutaan kopeissa, ei siellä Iltalehteä lueta vaan potilaiden asioita käsitellään. Sekin on osa hoitotyötä.