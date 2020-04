Kallion alueella yksittäisiä koronavirustapauksia on todettu joka viikko – Infektiolääkäri muistuttaa kokoontumisrajoitusten olevan yhä voimassa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Covid 19 -koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena. Yksittäisiä koronavirustapauksia on kuitenkin todettu joka viikko.

Kalliossa tartuntataudeista vastaava lääkäri, infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Nieminen tiedotti perjantaina, että tartuntaketjut on toistaiseksi pystytty jäljittämään, altistuneisiin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu kotikaranteeniin, joten näistä tapauksista ei jatkotartuntoja ole odotettavissa.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi satunnainen ohikulkija Etelä-Suomen epidemia-alueelta matkalla pohjoiseen voi tartuttaa tautia esimerkiksi Kallion alueella pysähtyessään ja kaupassa asioidessaan. Turvallisuuden tunteeseen ei ole siksi syytä tuudittautua. Jos kokoontumisrajoituksia ja muita valtioneuvoston sekä terveysviranomaisten antamia ohjeita ei noudateta, riski koronavirusepidemian kehittymiselle kasvaa, Nieminen toteaa tiedotteessaan.

– Korostan siis edelleen Suomen valtioneuvoston säätämän valmiuslain tärkeyttä. Vaikka keväinen sää houkuttelee liikkeelle, kokoontumisia tulee yhä välttää. Jos ihmiset viettävät aikaa ryhmässä, ja yhdellä ryhmän jäsenellä todetaan koronavirustartunta, kaikki lähikontaktissa olleet tullaan altistumisen jälkeen asettamaan tartuntatautilain nojalla kahden viikon mittaiseen kotikaranteeniin jotta voidaan seurata, saavatko altistuneetkin taudin.

– Hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa esimerkiksi kauppareissujen yhteydessä.

Ajantasaista tartuntatilannetta voi seurata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta koronakartasta.

THL ilmoittaa koronakarttasovelluksessaan kunnat, joissa on vähintään viisi tartuntaa. Kallion kuntia ei listalla toistaiseksi ole ollut, eikä olut myöskään perjantaina.

Koronaviruksen näytteenoton kriteerejä on valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti laajennettu ja näytteidenottoa on lisätty myös Kalliossa, kuten koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kallion kunnissa on todettu siis yksittäisiä koronavirustartuntoja. Yhteensä laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla 116 kappaletta (tilanne 23.4.).

Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa on jaettu koteihin peruspalvelukuntayhtymä Kallion tiedotekirje koronavirustilanteeseen liittyen. Siihen on koottu yleistä tietoa tartunnan ehkäisemiseen liittyen sekä tärkeitä yhteystietoja.