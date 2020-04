Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Media valvoo julkisia yhteisöjä ja niiden toimintaa – Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Korpelan Voima puhuttavat

Lauantain Keskipohjanmaassa oli kolme juttua, joita kaikkia yhdisti ainakin kaksi asiaa. Jutut liittyvät julkisyhteisön toimintaan, joissa ainakin jonkun mielestä on ongelmia. Lisäksi jutut tehtiin yleisöltä tulleiden vihjeiden perusteella.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tapaus, Korpelan Voiman tilanne ja Kannuksen terveyskeskuksen saama kritiikki ovat aiheita, joita toimituksessa on loppuviikolla setvitty ja tässä voin luvata, että asioiden tutkiminen jatkuu. Julkisin varoin toimivat yhteisöt ovat vastuussa ennen kaikkea kuntalaisille.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) ei ole tullut tunnetuksi harmaudestaan. Herleville sattuu ja tapahtuu ja ehkäpä juuri hänen kaltaiseensa poliitikkoon kansalaisten on helppo samastua.

Herlevi on toimelias tapaus, joka sosiaalisessa mediassa näkyy lämpimänä perheihmisenä. Monia sykähdyttävät myös koirakuvat ja -videot. Sosiaaliseen mediaan liittyvät myös ullavalaisen puheenjohtajan kompastuskivet. Näin ainakin ulkoapäin katsoen. Herlevi ottaa spontaanisti kantaa ja meistä tiukkapipoisimmat saattavat edellyttää tiukempaa kontrollia, kun on kysymys Kokkolassa merkittävää yhteiskunnallista ja taloudellistakin valtaa käyttävästä ihmisestä.

Reino Herlevin avoimuus vaikuttaa tietysti myös siihen, että hän on varsin suosittu haastateltava. Kun virkamiehiä tai muita päättäjiä ei saa kiinni, Herlevi vastaa puhelimeen käytännössä aina ja vastaa myös kysymyksiin turhia kiemurtelematta. Siitä puolesta moni saisi ottaa oppia.

Viime perjantaina kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli poikkeuksellisen niukkasanainen ja lopulta toimitus ei saanut häntä lainkaan kiinni.

Sen Herlevi myönsi, että perjantai-iltana Kokkolan keskustan ryhmäkokouksessa oli aiheena luottamus.

Toimitukselle kerrottiin aiemmin myös yksityiskohtia siitä, miksi valtuustoryhmissä on syntynyt voimakaskin keskustelu kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemasta ja luottamuksesta. Keskipohjanmaa ei ole ainakaan toistaiseksi avannut keskusteluja enempää siksi, että luotettavienkin tahojen kertomukset pitää tarkistaa journalististen periaatteiden mukaan ja sen jälkeen harkita julkaisupäätöksiä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus (sd.) muotoili tilanteen perjantaina sanomalla: "Voi olla, että meidän onkin syytä keskustella aika ajoin noin yleisesti pelisäännöistä eli siitä, miten kaupungin johtavien luottamushenkilöiden ulostulot vaikuttavat kaupungin julkikuvaan." Hän viittaa Keskipohjanmaan haastattelussa myös korona-ajan etäkokouksiin ja niiden hoitamiseen.

Keskustan ryhmän puheenjohtaja Veikko Laitila kertoi Keskipohjanmaan toimittajalle perjantai-iltana, että kokoustamisen seurauksena Herlevillä on ryhmän luottamus. Ihan yksinkertainen ei asia ollut omillekaan. Osa Kokkolan valtuutetuista on toivonut tai vaatinut tilanteen laajempaakin puimista. Ryhmät ovat kuitenkin sopineet, että kaikki seisovat keskustaryhmän tekemän luottamuspäätöksen takana.

Avoimuus on demokratiassa tärkeä periaate. Kuntien, kuntayhtymien tai kuntiin liittyvien yhtiöiden toiminta on myös ihmisten asia. Joskus on myös huhujen kohteena olevien ihmisten oikeusturvan kannalta tärkeätä avata asioita. Joka tapauksessa päätöksenteon on sujuttava. Päätöksenteon on oltava sellaisella tasolla, että energia kuluu asioiden hoitamiseen.