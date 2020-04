Lukijan mielipide: Tunnollinen käsien pesu on pikemminkin harvinainen poikkeus kuin sääntö

Jo sikainfluenssa opetti löylyn lyömälle saunakansalle käsien pesun aakkoset oikein kirjaimellisesti koululaisista aikuisiin sairaalan henkilökuntaa myöten. Mutta kuinka tieto on mennyt perille, on kokonaan eri asia. Ennaltaehkäisyn merkitys on tainnut täysin unohtua.

Koronaviruksen iskeytyessä Yleisradiokin on jälleen alkuhämmingin jälkeen turvautunut tietoiskuihin ennen näkemättömällä ja koetulla tavalla. Koko maa on laajalle leviävän hysterian vallassa vavahtunut liikekannallepanon edessä; kuinka tautiin ja hallituksen valmiuslain nimissä lietsoman pelon ilmapiiriin tulisi suhtautua.

Vähästä ei käsien pesun oppi perille menekään, mutta jostain on aloitettava, ja on jo aikakin oppia sadan vuoden takaisista kaivoveden ja ulkohuusien ajoista nykyajan kotitalouksien juoksevan kuuman veden hulvattomaan käyttöön. Vettä ei maassamme tarvitse enää liruttaa yhteiseen pesuvatiin. Veden riittävyys ei ole käsien pesun esteenä moninaisin saippuavalikoimin. Syyt ovat leväperäisissä tavoissa ja tottumuksissa.

On enemmän kuin outoa, että koronavirusta äärimmilleen dramatisoimalla on vasta havahduttu käsien pesuun ja hygieniaan, vaikkei elintapoja niin vain muuteta ja kotoa peritystä tavastahan pohjimmiltaan on kyse ilman basillikammoakin. Lapsille ja koululaisille on jokseenkin turha opettaa, jos vanhemmilta on oppi jäänyt saamatta. Vaikkei oppi ojaan kaada.

Kansakoulujen aikaan käsien piti näyttää puhtailta ja miksei kotonakin ikään kuin näyttö olisi puhtauden tae ruokapöydässä tai palvelualalla tiskin ja tarjoilun molemmin puolin.

Yleinen vähättely ja väliinpitämättömyys näkyy ja ilmenee kaikkialla ihmisten käyttäytymisessä ja kontakteissa. Tunnollinen käsien pesu ja hygienia on pikemminkin harvinainen poikkeus kuin sääntö, useille tuiki tuntematon.

Puhtaus ei todellakaan ole vain oma asia eikä vain puoli ruokaa eteenkään palvelualalla. Palvelualalla on tosin tapahtunut hyvinkin paljon edistystä takavuosiin nähden. Ihmisten keskinäisestä kättelystäkin olisi jo aika luopua ketään vahingoittamatta tai loukkaamatta. Samojedien tavoista ja sormilla syönnistä yhteisestä puukulhosta on Suomessa ja kulttuurimaissa päästy valistuksen myötä, mutta ei pidä ihmetellä tai kauhistella jos massaturismin ja pakolaisvirran seurauksena bakteerit ja virukset uusine eliömaailman tartuntatauteineen ovat koronaviruksen tavoin enenevässä määrin ihmiskunnan alituisena uhkana.

Jotkut ultramodernit kasvatusintoiliat julkeavat vielä vastustuskyvyn vahvistumisen nimissä vedota epähygieenisiin elintapoihin ja -oloihin, jolloin vain vahvimmat jäivät henkiin, useinkin sattumanvaraisesti virusten tuhovaikutuksilta.

Kurjaliston tukahduttavista elinoloista on kiihtyvän väestönkasvun myötä tänäkin päivänä jo riittävästi maailmanlaajuista näyttöä, joka vain odottaa puhkeamista arvaamattomin seurauksin. Elämme koronaviruksen varjossa monessakin mielessä ilmastonmuutoksen etsikkoaikaa ahtaaksi käyneellä planeetalla, jota ei voi eikä tule enää jättää huomioon ottamatta maailmantalouden syvässä murroksessa järjestelmää myöten.

Kalevi Rahkola