Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hätähuuto vanhusten puolesta – Ota kantaa aiheeseen tämän pääkirjoituksen lopussa

Tiedot vanhusten kohtaloista erilaisissa palvelutaloissa ja muissa yksiköissä ovat surullista luettavaa. Koronapandemia koettelee ikäihmisiä muutenkin kovalla kädellä. Kun eletään tilanteessa, jossa omaiset eivät saa käydä katsomassa vanhuksiaan hoitolaitoksissa tai kodeissa, on kekseliäisyys koetuksella.

Miten voidaan luoda vaikutelma siitä, että omaiset eivät ole hylänneet ja lähimmäisestä välitetään, kun yhteydenpito on vaikeata. Erilaiset etäyhteydet ovat usein hiukan nuorempia ihmisiä kuin palvelutaloissa asuvia mahdollisesti muistihäiriöisiä vanhuksia varten.

Parhaassa tilanteessa yhteydenpidon kannalta ovat ne iäkkäät ihmiset, jotka ovat opetelleet skype-puhelut ja muut nykyajan keksinnöt ennen koronakriisiä. Puhelu muutaman kerran päivässä ei korvaa toisen ihmisen läsnäoloa vaikka auttaisikin.

Asiantuntijat ja omaiset ovat huolissaan koronakriisin vaikutuksista iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin. Samaa huoltava kantavat vanhukset itse. Toimeliaimmat yrittävät käydä kävelyllä ja säilyttää toimintakuntonsa pienellä puuhailulla. Yksinäisyys ja tekemisen puute kalvavat, jos joutuu olemaan yksin neljän seinän sisällä varsinkin, kun pandemian aikataulusta ei taida kukaan tietää.

Lisäksi hoivakodeissa todetut koronakuolemat järkyttävät kaikenikäisiä ihmisiä. Koronavirus on aiheuttanut paljon kuolemia hoitokodeissa koko Euroopassa. Se on todellisuutta myös Suomessa. Yle uutisoi loppuviikolla uudesta tapauksesta, kun Kontulassa vahvistettiin kymmenen koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Helsingin ja Espoon lisäksi koronakuolemista on kerrottu ainakin Ylä-Savossa Kiuruvedellä.

Viranomaiset ovat ohjeistaneet vanhusten parissa työskenteleviä. Jokainen hoitoalan työntekijä on luonnollisesti vastuussa omasta työstään, mutta yksittäinen työntekijä ei mahda mitään resurssipulalle, puuttuville varusteille tai muille huonoille järjestelyille. Viime kädessä vastuu kuuluu palvelun järjestäjälle ja tilaajalle eikä se vastuu ole mikään muodollisuus.

Vanhusten hyvinvoinnista ja huonosta hoidosta sivistysvaltiossa on puhuttu vuosia. Epäkohtia on tullut eteen hyvinäkin aikoina. Koronapandemia on aiheuttanut vaativan kriisin, mutta se ei tarkoita, että ihmiset voidaan jättää heitteille tai hoidon taso voi heikentyä. Vastuullisten pitää tietää ja puuttua siihen, mitä vanhustenkin elämässä tapahtuu asuivat he omissa kodeissaan tai laitoksissa.