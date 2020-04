Ei uusia tartuntoja Soiten ja Kallion alueella – Koko maassa 4 576 varmistettua koronavirustartuntaa

Keski-Pohjanmaansosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole raportoitu sunnuntaina uusista koronavirustartunnoista. Edellinen varmistettu tartunta todettiin tiistaina. Laboratoriovarmennettuja tartuntatapauksia on edelleen 16.

Myöskään Pohjois-Pohjanmaalla ei ole raportoitu uusista tartunnoista. Lauantaina varmistettuja tartuntoja oli 120. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa kolme potilasta, joista yksi on osastohoidossa ja kaksi tehohoidon piirissä.

Keski-Pohjanmaan kunnista Kokkolassa ja Vetelissä on todettu tähän mennessä viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Samoin Pohjanmaan puolella Pietarsaaressa ja Pohjois-Pohjanmaalla peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa.

Kuntakohtaiset tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä koronakarttasovelluksesta. Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin.

Koko maassa on todettu sunnuntaina 26. huhtikuuta puoleen päivään mennessä 4 576 tartuntaa, mikä on 101 enemmän kuin lauantaina. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 186 ihmistä. Ilmoitettujen kuolleiden määrä on lisääntynyt vuorokaudessa yhdeksällä. Tehohoidossa on 60 potilasta.

//Juttua päivitetty 26.4.2020 kello 19.00. Lisätty tieto Oulun yliopistollisen sairaalan potilasmääristä.