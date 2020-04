Keskustapiirin puheenjohtaja Timo Pärkkä vastaa Keskipohjanmaan päätoimittajalle: "Suomen Keskusta ei rakenna vastakkainasettelua vaan rinnakkaiseloa"

Käsillä oleva korona-epidemia on johtanut niinkin rajuihin toimenpiteisiin, että Uudenmaan maakunta eristettiin hetkeksi muusta Suomesta. Eristys kesti lopulta varsin vähän aikaa, mutta toteutti ilmeisesti tarkoituksensa epidemian leviämisen hidastamiseksi.

On tärkeää ymmärtää, että Uudenmaan eristäminen ei ollut aluepolitiikkaa tai aluepoliittisiin näkökohtiin liittyvää. Yhteinen poliittinen näkemys on ollut, että tämä oli välttämätön kansallinen, terveydenhuoltojärjestelmämme kestävyyttä parantava toimi.

Hyvin suomalaisuutta korostavia asioita on noussut esiin nyt kun Uudenmaan eristys on päättynyt. Kaipuu mökeille on kova. Suomalainen näyttää olevan aidosti monipaikkainen eli kaupungin virikkeet ja maaseudun rauha halutaan sisällyttää elämään.

Päätoimittaja Tiina Ojutkangas kertoi kirjoituksessaan (Keskipohjanmaa 19.4.) harrastaneensa ”keskustalaista aluepolitiikkaa ja hakemalla hakenut vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun ja maakuntien välillä”. Tämä voi olla päätoimittajan oma kokemus, mutta ei Keskustan politiikan ajatus. Suomen Keskusta ei rakenna vastakkainasettelua vaan rinnakkaiseloa. Meille on jokainen alue tärkeä, merenrantalähiö tai itäsuomalainen kylä. Suomi on Suomi juuri siksi, että meillä rinnakkain kulkevat erilaiset elämisen tavat ja muodot ja niitä voi jopa yhdistellä elämäntilanteen salliessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monipaikkaisuutta olisi syytä erityisesti nyt selvittää ihan vakavasti uutena ”Suomen mallina”. Korona-epidemia on jo vauhdittanut kehitystä, jossa töitä tehdään yhä enemmän paikasta riippumattomasti. Ei tietenkään kaikkea työtä voi etänä tehdä, se on selvä, mutta digitaalisuuden kehitys luo yhä enemmän töitä ja tehtäviä, jotka voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tätä kehitystä voidaan osuvalla politiikalla johtaa siten, että elämää voidaan rakentaa joustavasti. Vaikkapa niin että asutaan 8 kuukautta Helsingissä ja 4 kuukautta Lestijärvellä – tai toisinpäin. Siten että asumiseen liitettäisiin kotipaikan tuomat palvelut ja mahdollisuudet. Tähän liittyy useita pohdittavia asioita, verotuksen jakoperusteista lähtien. Ja siinä onkin kieltämättä haastetta.

Kuten Sitran raportti jo vuodelta 2011 toteaa: ”haastavin, mutta samalla hedelmällisin kysymys liittyy siihen, kuinka tulevaisuuden Suomessa kyetään yhdistämään kaupunkiympäristön ja tiheän asutuksen taloudellinen aktiivisuus, virikkeellisyys, rikas vuorovaikutus, monimuotoisuus ja luovuus maaseudun rauhaan, väljyyteen ja luonnonläheisyyteen. Jos tässä onnistutaan, Suomella voi olla ainutlaatuinen kansainvälinen kilpailuvaltti.”

Timo Pärkkä

Keski-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtaja

KP 19.4.: Keskipohjanmaan päätoimittajalta: On tullut tunnustuksen aika – Olen tainnut harrastaa aika lailla (keskustalaista) aluepolitiikkaa