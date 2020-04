Viikkoja, kuukausia vai vielä vuosia. Poikkeusajan keston jatkumista miettii jokainen mielessään. Takana on jo viikkoja normaalista poikkeavia oloja. Lopullisesta koronan aiheuttaman tartuntavaaran kestosta ei ole mitään varmaa, on vain valistuneita ja vähemmän valistuneita arvauksia. Puhutaan ensimmäisestä aallosta ja sitä seuraavasta toisesta aallosta.

Jokainen kohtaa ajan elämässään omalla tavallaan. Olemme oppineet demokratian edut ja nauttineet vapauden hedelmistä. Ei ole kahta samanlaista elämän kohtaloa, mutta nyt meidät kaikki on sidottu tiukasti yhteen koronan vuoksi. Vapaus on rajattua, kieltoja on voimassa ja rajoituksia on noudatettava.

Kaikki tekemämme ei ole nyt omassa päätäntävallassa tai omissa käsissä. On toimittava yhdessä ja torjuttava päättäväisesti suurta pandemian tuomaa uhkaa. Uhrauksia on tehtävä, jotta koronan aiheuttamaa tuhoa voidaan rajata. Helppoa vaihtoehtoa ei ole olemassa.

Ihmisten henkinen pahoinvointi vääjäämättä lisääntyy. Epämukavuuden keskellä kannattaakin olla itselle armollinen. Paineet, suorittaminen ja väsyminen ovat läsnä, mutta jarrua on painettava tarvittaessa. Yksinäisyys voi nakertaa ja yhdessäolo käydä hermoille. Omaa hyvää oloa on ylläpidettävä ja muistettava, että elämän perustarpeet ovat edelleen saatavilla. Yhteiskunnan rattaat pyörivät ja kaikki loppuu aikanaan, myös koronapandemia.

Mielikuvitusta ei mikään voima voi kahlita. Edellisen lauseen on vapauttamisensa jälkeen lausunut vanki numero 466/64. Samainen vanki oli vankeudessa kaikkiaan 27 vuotta. Hän oli kaltereiden takana lähes kaksikymmentä vuotta Robben Islandin pahamaineisella vankilasaarella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pitkäaikaisvanki oli eteläafrikkalainen Nelson Mandela, sittemmin maailmalla tunnettu poliitikko ja maansa presidentti. Vanki numero 466/64 selvisi kovasta pakkotyöstä ja joutui myös vangeilta kielletyn sanomalehden lukemisesta kolmeksi päiväksi eristysselliin ilman ruokaa. Vankeusaikaan mahtui myös muita kieltoja, rangaistuksia ja nöyryytyksiä. Mandela kertoi vapauduttuaan, että itse tehty kalenteri piti kiinni ajassa ja päivittäiset rutiinit rytmittivät tekemistä. Hän kuntoili sellissään, ja antoi mielikuvituksensa karata kauas vankilasaarelta. Toisten vankien kanssa hän pohti kauas tulevaan ja huumorin ei annettu missään vaiheessa hukkua vankilan ankeuteen.

Kenenkään meistä ei tarvitse olla itseään suurempi ihminen poikkeuksen keskellä. Nelson Mandelan selviämisestä paljon kovemmissa oloissa voi kuitenkin ammentaa voimaa ja ottaa oppia. Mielikuvitus antaa siivet ja kärsivällisyyttä ei pidä unohtaa, vaikka taivaalla ajelehtii myrskyisiä koronapilviä.