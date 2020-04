Maapallolla on tällä hetkellä käynnissä kilpajuoksu, jollaista ei ole nähty. Käytännössä kaikki lääkejätit ja jokaisen maailman kolkan lääketieteelliset rokoteosaajat tekevät pyöreitä päiviä, jotta koronarokote saataisiin käyttöön. Ihmiskunta ei nyt aivan pidättele henkeään rokotetta odotellessa, mutta kyllä polttavin kysymys on, koska koronaa suitsiva rokote tulee.

Arviot koronarokotteen valmistumisesta ihmiskunnan käyttöön ovat vaihdelleet kevään aikana 12–18 kuukauden välillä. Pidemmällekin meneviä aika-arvioita on esitetty. Selvää on, että rokote on tulossa. Rokotteen kehittäminen ei ole kuitenkaan mitään pikajuoksua vaan paremminkin pitkän matkan kestävyysurheilua. Liialla kiirehtimisellä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Kilpajuoksussa rokotteen kehittämiseksi vauhtisokeuteen ei ole varaa. Odottavan aika vaan tuntuu olevan tuttuun tapaan pitkä.

Suomalaiset ovat kilpajuoksussa mukana. Maan johtaviin lääkkeen kehittäjiin kuuluva Seppo Ylä-Herttuala totesi televisiossa, että suomalaisten kehittämällä rokotteella on jo tehty eläinkokeita ja kokeellinen versio olisi valmis syksyllä. Suomalaiset kilpailevat mahdollisesti myös rokotteen edullisuudella, koska geenisiirtoon perustuva rokote on virukseen perustuvaa rokotetta edullisempi tuottaa. Rokotetta tullaan tarvitsemaan miljardeille ihmisille, joten kustannuksillakin on merkityksensä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mitä nopeammin toimiva rokote saadaan käyttöön, sitä useampia ihmisiä voidaan pelastaa 2000-luvun tähän mennessä pahimmalta pandemialta. Tässä koronanvastaisessa kilpajuoksussa voi kannustaa kaikkia osallistujia. Kaikkien päämäärä on sama, vaikka toimintatavat ja keinot vaihtelevat.

Kenelläkään ei tule olemaan yksinoikeutta koronarokotteeseen, mutta valitettvasti maiden välisiä tönimisiä on tapahtunut koronakriisin aikana. Kyynärpäätaktiikkaa on käytetty muun muassa maailmanlaajuisessa maskien metsästyksessä. Yhdysvallat sai myös huonoa mainetta yrittäessään haalia isolla rahalla itselleen saksalaisten rokotekehitystyön mahdollisen hedelmän.

Ahneuden ja valtioiden oman eduntavoittelun on pysyttävä aisoissa, koska rokotteen saatavuus on taattava kaikille. Koronarokotetta tarvitsee koko ihmiskunta.