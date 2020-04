Lastenteatteria vapun aattona Keskipohjanmaan netissä – teatteri Soivan Sammakon esityksessä on runsaasti musiikkia ja leikkejä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vapun aattona Keskipohjanmaan kotisivulla ja Youtube-kanavalla tarjotaan lastenteatteria. Torstaina 30.4. kello 10 aamupäivällä nähtäville tulee Teatteri Soivan Sammakon Musiikkia Mesimetsästä -esitys.

Esitys on osa Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahaston tämän kevään hanketta, jossa lähetetään kulttuurisisältöjä Keskipohjanmaan nettikanavissa. Musiikkia Mesimetsästä on taltioitu Kokkolan Tullipakkahuoneella viime sunnuntaina.

Soivan sammakon näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja Pia Leinonen kertoo, että kyseessä on eräänlainen Soiva Sammakko -musikaali.

– Siihen on koottu Soiva Sammakko -näytelmistä biisit, joissa on eniten leikkejä. Esityksessä on siis paljon musiikkia ja lapset saavat leikkiä mukana.

Leinosen lisäksi Tullipakkahuoneen lavalla nähdään Soivan Sammakon muusikko Joni Tiala.

Musiikkia Mesimetsästä alkaa, kun Soiva Sammakko saa postissa kutsun veneretkelle. Mukana tarinassa ovat myös Kalle Kala, Petula Pöllö, Keijo Kettu ja Amalia Ankka, jota tosin uhkaa vilustuminen. Eväitäkin joudutaan miettimään.

Noin puolen tunnin mittainen esitys sopii kaikenikäisille, myös pienille lapsille.

Teatteri Soiva Sammakko on Vaasassa kesällä 2011 perustettu lastenteatteri, joka tekee teatteri- ja musiikkiesityksiä päiväkoti-, esikoulu- ja ala-asteikäisille lapsille. Leinonen ja Tiala asuvat nykyisin Kokkolassa, ja Leinonen arvioi, että Soivan Sammakon esityksistä noin 60 prosenttia on Pohjanmaan maakuntien alueella. Loput ovat ympäri Suomen, niin pohjoisimmassa Lapissa kuin etelässäkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronarajoitukset pysäyttivät Soivan Sammakon lähes kesken loikan.

– Olimme juuri olleet kiertueella Ruotsissa ja kun keskiviikkona palasimme Suomeen, torstaina asetettiin ensimmäiset rajoitukset. Olimme kaksi viikkoa kotona karanteenissa, Leinonen kertoo.

Kaikki Soivan Sammakon kevään ja osa kesänkin keikoista on peruuntunut. Koska kukaan ei tiedä, kuinka kauan tilanne kestää, myös ensi syksyn ja talven esitysten sopiminen on vaikeaa. Leinonen sanoo, että tilanne saattaa palata normaaliksi vasta puolentoista vuoden päästä.

– Sunnuntaina oli siksikin mahtavaa päästä keikalle. Oli hienoa pakata nuket ja kamat autoon ihan kuin menisi normaalisti töihin.

Kameralle esiintyminen on Soivan Sammakon tavanomaiseen toimintaan verrattuna erilaista, sillä yleensä esityksissä on paljon vuorovaikutusta lasten kanssa.

– Mietimme etukäteen, miten osallistavat kohdat tehdään. Mutta esitystä oli yllättävän helppo tehdä. Ehkä sitä on niin hyvä mielikuvitus, että osaa kuvitella kameran taakse kaikki katsojat, Leinonen naurahtaa.

Soiva Sammakko on korona-aikana siirtänyt toimintaansa Youtubeen. Soivan Sammakon Tarinatuokioon tulee suomenkielinen jakso joka tiistai ja torstai ja ruotsinkielinen joka keskiviikko ja perjantai.

Myös torstain Musiikkia Mesimetsästä -esitys on nähtävissä sekä suomen- että ruotsinkielisenä.