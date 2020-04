Kaustinen pani pientalotontit alennusmyyntiin – kunnanvaltuusto hyväksyi tuhat euroa hinnaksi yhteensä parillekymmenelle omakotitalotontille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kunta pistää alennusmyyntiin kaikki kunnan alueella vapaana olevat pientalotontit, lukuun ottamatta Uutelaan asuinalueelle kaavoitettavia omakoti- ja rivitalotontteja.

Kaustisen kunnanvaltuusto hyväksyi tuhat euroa hinnaksi tällä hetkellä vapaina oleville parillekymmenelle tontille sillä ehdolla, että tonttikaupat allekirjoitetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alennuskampanjassa olevien tonttien myyntiehdoissa on, että omakotitalon ostaja sitoutuu rakentamaan tontille uudisrakennuksen kolmen vuoden sisällä kauppakirjojen allekirjoittamisesta.

Kaustisen kunta myy Salonkylän koulun T:mi Lanka ja Tekstiili Mauri Koivusalolle. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen koulurakennuksen ja sitä ympäröivän tilan myynnistä 20 000 euron kauppahintaan.

Salonkylän koulurakennuksessa on noin 700 neliötä ja itse kiinteistö on rakennettu vuonna 1964. Koulun irtaimisto kuuluu kauppaan.

Koulurakennuksessa on kolme asuntoa, joista kaksi on vuokrattu. Toinen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja toinen määräaikainen huhtikuun loppuun saakka.

Kunnanvaltuusto myönsi Kari Virkkalalle eron Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun valtuuston varajäsenyydestä ja valitsi Pirkko Salon uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

Lisäksi Kaustisen vs. tekninen johtaja Ilkka Närhi esitteli valtuustolle kaavoituskatsauksen viime vuodelta. Valtuusto keskusteli katsauksen kuulemisen jälkeen hetken kaavavalmistelun aikatauluista – lähinnä valmistelun hitaudesta.

