Tiistain koronaluvut: Soiten alueella ei ole ilmennyt uusia koronavirustartuntoja, Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen määrä nousi maanantaista kahdella – Koko maassa on nyt 4 740 tartuntaa

Soiten alueella koronavirustilanne jatkuu erittäin rauhallisena. Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tiistaina Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 16 koronavirustartuntaa, ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu hyvin rauhallisena. Tehokkaiden torjuntatoimien ansiosta myös muiden hengitystieinfektioiden määrä on laskenut Soiten alueella. Vastaanotoille ei ole tullut kovinkaan paljon yhteydenottoja hengitystieinfektioista kärsiviltä potilailta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on diagnosoitu kaikkiaan 122 tartuntatapausta. Tartuntojen lukumäärä on noussut kahdella eilisestä.

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, päänsärky, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä koronakarttasovelluksesta ilmenee, että koko maassa on todettu 4 740 varmistettua koronavirustartuntaa. Se on 45 tartuntatapausta enemmän kuin maanantaina.

Karttasovellukseen on koottu kunnittain ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntatapausta. Levikkialueen kunnista listalla ovat Pietarsaari, Kokkola, Veteli ja Nivala. Kullakin paikkakunnalla on ilmennyt viisi tartuntatapausta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 199 ihmistä. THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä nousi vuorokaudessa kuudella.

Koronatesteistä ja vasta-ainetutkimuksista yksityisellä voi jatkossa saada Kela-korvausta. Kela-korvauksen saaminen edellyttää lääkärin määräystä, ja korvauksen voi saada ainoastaan yksityisessä terveydenhoidossa tehdyistä koronavirustutkimuksista ja vasta-ainetesteistä.

Yksityisessä terveydenhuollossa tehtyihin koronavirustutkimuksiin ja vasta-ainetesteihin voi nyt saada Kela-korvauksen. Korvauksen voi saada huhtikuun 1. päivän jälkeen tehdyistä tutkimuksista ja testeistä.

Koronavirustutkimukset ja vasta-ainetestit korvataan osana Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien sairaanhoitovakuutusta, joka korvaa yksityisestä terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia. Sen takia korvausta ei saa julkisessa terveydenhuollossa tehdyistä testeistä.

Kelan myöntää korvausta koronavirustutkimukseen 56 euroa ja vasta-ainetestiin 15 euroa.