Jukka Anias ihmettelee kolumnissaan asiantuntijoiden arvioita koronaepidemian etenemisestä: Ei laaksoa, ei kukkulaa

Maamme-laulun tunnelmissa on saanut viime viikot kuunnella ammattilaisarvioita koronaepidemian tautihuipusta.

Kun kimpussamme on uusi riesa, on tiettyyn rajaan saakka ymmärrettävä arvioiden hajontaa. Tosin vain tiettyyn rajaan.

Kun on parin päivän välein katsellut ja kuunnellut THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen ennusteita koronaepidemian kehityksestä, tuntee vastuun todellakin painavan. Se nimittäin on ollut täysimääräisesti kuulijalla.

Viime lauantain Ylen Ykkösaamussa Salminen ilmoitti näkemyksenään – voisi kuvitella sen edustavan myös THL:n näkemystä – että epidemian huippu on ”kaukana edessäpäin”.

Muutamaa päivää aikaisemmin samaisen THL:n tutkija Simopekka Vänskä oli sitä mieltä, että epidemian huippu olisi jo ohi. Salmisen arvion perusteiden perään puolestaan kysyi Ilta-Sanomissa professori Mikko Kolehmainen.

Kuitenkin valtaosa viime aikojen uusista todennetuista tartunnoista on juuri Uudeltamaalta. OK, on siellä populaakin eniten, mutta silti. Lukujen valossa epidemia on likimain pysähtynyt Uudenmaan ulkopuolella.

Esimerkiksi Soiten alueella on tilastoitu viimeksi kuluneen viikon aikana laboratoriovarmennettuja koronatartuntoja saman verran kuin isorokkodiagnooseja.

Ilmeisesti tämä alkaakin sitten olla ongelma. Ensin koko maa laitettiin säppiin, että saataisiin taudin etenemistä hidastettua. Samalla varmistettua tehohoitokapasiteetin riittävyys.

Nyt sitten ollaan yhtäkkiä huolissaan että hemmetti, sehän muuten hidastuikin.

Mainitun herra Salmisen uusi tv-tuleminen maanantain Ylen A-studiossa lähenteli sekavuudessaan käsittämätöntä.

”Epidemia on hidastunut todella voimakkaasti. Jos tällä (rajoitustasolla) mennään, tautihuippu on todella, todella pitkällä tulevaisuudessa. Jos tehdään vähän muutoksia, niin myös epidemian huipun paikka vaihtuu”, Salminen selvitti.

Hetkinen, ”tällä rajoitustasolla mennään”? Juurihan tässä on parisen viikkoa keskusteltu rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Ei kai kukaan ole esittänyt, että näin jatkettaisiin?

Jos poliittisten päättäjien maan parhailta asiantuntijoilta saama informaatio on tällaista arvausleikkiä, ihmeen vähän mokia on lopultakin sattunut.

Pitäisi päättää, ollaanko nyt laaksossa vai kukkulalla, olisiko sittenkin parempi olla jommassa kummassa toisessa ja jos ei pitäisi nyt olla, milloin sitten olisi paras aika?

Ei ole häävi vappu tulossa Marinin Sannalle ja kumppaneille.