Koronaviruksen vastaiset toimet eivät vaikuta maapallon lämpenemiseen – kuluva vuosi voi olla mittaushistorian lämpimin

Tämä vuosi on matkalla mittaushistorian lämpimimmäksi vuodeksi, kertovat meteorologit Guardian-lehden mukaan. He arvioivat olevan 50–75 prosentin mahdollisuuden, että vuosi 2020 rikkoo neljä vuotta sitten tehdyn ennätyksen.

Koronaviruksen vastaiset toimet ovat kirkastaneet taivaat eri puolilla maailmaa, tämä ei kuitenkaan ole viilentänyt ilmastoa. Tähän tarvittaisiin pitempiaikaisia toimia.

Lämpöennätyksiä on rikottu Etelämantereelta Grönlantiin tammikuun jälkeen. Tämä hämmästyttää tutkijoita, sillä tänä vuonna ei ole olemassa El Niño -sääilmiön vaikutusta Tyynellä valtamerellä.

Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio Noaa laskee olevan 75 prosentin mahdollisuuden, että tämä vuosi on mittaushistorian lämpimin.

Kehityskulku on hyvin samanlainen kuin ennätysvuonna 2016, jolloin lämpötilat olivat korkealla heti alkuvuodesta epätavallisen vahvan El Niño -ilmiön vuoksi. Tämän jälkeen lämpötilat laskivat.

Noaa:n mukaan on 99,9 prosentin mahdollisuus, että vuosi 2020 kuuluu viiteen lämpimimpään vuoteen mittaushistoriassa.

Nasan Goddard-instituutin avaruustutkimuksen johtaja Gavin Schmidt laskee puolestaan, että tämä vuosi voi rikkoa ennätyksen 60 prosentin todennäköisyydellä.

Britannian ilmatieteen laitos on varovaisempi. Sen mukaan ennätysvuoden syntymiseen on 50 prosentin mahdollisuus.

Keskilämpötilojen nousuun liittyy olennaisesti epätavallisten sääilmiöiden yleistyminen.

Tammikuu oli ennätyslämmin, monien arktisen alueen maiden osat jäivät ilman lunta kuten esimerkiksi eteläinen Suomi. Helmikuussa Etelämantereella oleva tutkimusasema mittasi plus 20 celsiusasteen lämpötilan ensi kerran tällä mantereella. Grönlannin Qaanaaqissa mitattiin huhtikuun ennätyslämpötila plus kuusi celsiusastetta sunnuntaina.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lämpeneminen oli selvintä itäisessä Euroopassa ja Aasiassa, missä lämpötilat olivat kolme astetta normaalin yläpuolella. Viime viikkoina on hikoiltu monin paikoin Yhdysvalloissa. Viime perjantaina Los Angelesissa tehtiin huhtikuun lämpöennätys, plus 34 celsiusta. Ennätyslämmintä on ollut myös Länsi-Australiassa.

Koronaviruspandemia on väliaikaisesti vähentänyt maailman hiilidioksidipäästöjä. Kasvihuonekaasujen kerääntyminen ilmakehään on kuitenkin yhä valtava ongelma.

– Ilmastokriisi jatkuu heikentymättömänä. Päästöt vähenevät tänä vuonna. Me tuskin havaitsemme mitään vähenemistä kasvihuonekaasujen kerääntymisessä ilmakehään. Meillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus harkita uudelleen vaihtoehtojamme ja käyttää koronakriisiä luomaan kestävämpiä tapoja kuljetuksiin ja energiantuotantoon, sanoi Oxfordin yliopiston ilmastotieteilijä Karsten Haustein Guardianille.