Lukijan mielipide: Tästä noustaan yhdessä

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Mitenkään muutoin ei koronan aiheuttamaa tilannetta voi kuvailla. Maassa on valmiuslain mukainen poikkeustila. Lasten ja aikuisten liikkumista rajoitetaan, turismiin liittyvät työpaikat katoavat ja liikkumiseen liittyvät rajoitukset ovat saattaneet monien yrittäjien ja työntekijöiden taloudellisen tilanteen huonoon jamaan.

Samalla olemme kuitenkin onnellisessa asemassa, koska valmiuslakia ei ole soveltamassa oikeistohallitus ja oikeistopoliitikot, joiden ensisijainen keino on leikata palkoista, julkisista palveluista, sekä helpottaa veronkiertoa. Tätä edellinen hallitus teki ja näihin asioihin valmiuslain pykälät antaisivat täydellisen mahdollisuuden puuttua.

Kriisiaikoina suuren uhan edessä on pienen kansan oltava yhtenäinen, ja puhallettava yhteen hiileen. Ollaksemme yhtenäisiä, tulee koronakriisin kustannukset jakaa yhteiskunnan ja sen kansalaisten kannalta oikeudenmukaisella ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Sosiaalinen hyväksyttävyys tarkoittaa sitä, että kaikenlainen verojen välttely estetään ja yrityksille viimevuosikymmeninä annetut miljardien veronkevennykset perutaan, edes osittain.

Tämä olisi järkevää sosialismia, jota Suomi tälläkin hetkellä koronakriisissä parhaillaan harjoittaa, kun se tukee taloudellisesti yrityksiä, sekä niiden työntekijöitä. Suomi on, ja on aina ollut sosialistinen maa, koska se on pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusydin, eli taakan jakaminen niin, ettei kenenkään tarvitsisi sitä kantaa yksin. Suomessa tätä taakan jakoa toteutetaan verotuksen tasaamisella kansalaisten kesken, ja näin se muissakin Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa tehdään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On olemassa asioita, jotka eivät koskaan tule muuttumaan. Koskaan ei poistu epätasapaino työntekijöiden ja työnantajien välillä. Aina tarvitaan tahoja, jotka sovittelevat tätä epäsuhtaa keskenään. Näitä sovittelijoita sanotaan työmarkkinajärjestöiksi.

Työmarkkinajärjestöjen ja valtion yhteistyöllä on historian saatossa, yhdessä kolmikantaisesti sopien, parannettu työntekijöiden oikeuksia. Tätä kautta olemme saaneet mm. lapsilisät, vanhempainvapaat, kesälomat, viisipäiväiset työviikot, ylipäätänsä palkan määritelmät kirjattua ylös, ja niiden päälle vielä vuorolisät, sekä oikeus valita työpaikalle luottamusmies ja työsuojeluasiamies työntekijöiden keskuudesta. Ilman näitä asioita ei olisi yhteiskunnallista kokemusta oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, syrjimättömyydestä, tai kokemusta reiluudesta työelämässä ja yhteiskunnassa.

Kaikki eivät näistä kuitenkaan haluaisi mitään maksaa, ja siksi ammattiyhdistysliikkeellä ja Pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla on vastustajansa, niin paikallisella, valtakunnallisella, kuin globaalillakin tasolla.

Hyvää vappua toivottaen!

Petri Partanen

SAK Kokkolan ja Pohjanmaan pj.