Lukijan mielipide: Veteraaneja on kiittäminen paljosta

Sotaveteraaneista kirjoitetaan, hyvä että muistetaan. Veteraanejamme on kiittäminen paljosta.

Pääsääntöisesti jokainen työssä taannoin kohtaamani veteraani tai rintamanainen tuntui olevan kiitollinen pienistäkin asioista, sotakokemuksistaan huolimatta. Heidän kiitollisuutensa näytti kumpuavan yhteisvastuun ja vapauden merkityksen ymmärtämisestä.

Kysymys on arvoista. Sota osaltaan synnytti aidon tahtotilan huolehtia yhteisen hyvän mahdollistumisesta. Tahdosta ja keskinäisestä yhteistyöstä on ollut kysymys silloinkin, kun Suomea alettiin jälleenrakentaa. Puhumattakaan niistä ponnisteluista, kun sotaa pakoon lähteneille ja kotinsa pakon edessä jättäneille Karjalan evakoille koetettiin järjestää toimivat elinolosuhteet kanta-Suomesta. 1939 evakkoon siirrettyjä karjalaisia oli lähes 100 000. Moskovan rauhan ehdot 1940 kasvattivat evakkojen määrän noin 430 000:een.

Ainoa selkeästi veteraaneja loukannut asia on ollut tuo 1960–1970-luvuilla tapahtuneet nuorten esittämät solvaukset veteraaneja kohtaan. Nykyisin veteraanit kokevat saavansa myönteistä ymmärrystä sotavuosien tapahtumille.

Monille äideille ja isille, siskoille ja veljille omaisten kuolema on ollut varmasti raskasta surutyötä läpi loppuelämänsä. Eräs kertomus kosketti: kuudesta veljeksestä, kaksi kuoli ja kaksi haavoittui vaikeasti rintamalla. Vain yksi heistä, palasi kotiin haavoittumattomana. Vanhin veljeksistä menehtyi ennen sotaa keuhkokuumeeseen. Sotarintamilla 1939 - 1945 haavoittui tai muuten sairastui yli 200 000 ihmistä.

Monet veteraanit käyvät tälläkin hetkellä henkilökohtaista ”jatkosotaansa”; mielenterveydellisten ongelmien, invalidisoitumisen tai taloudellisen ahdingon varjostaessa heidän elämäänsä. Yksinäisyys ja erillisyys, ikätovereiden ja läheisten määrän supistuessa, ovat usean veteraanin arjessa läsnä. Valtiovallan taholta pitää tehdä selkeä linjaus ja päätös siitä, ettei yhdenkään sotaveteraanin tai rintamanaisen tarvitse erikseen anoa tai täyttää avustuskaavakkeita, tukea saadakseen.

On syytä muistaa myös sotilaspojat ja pikkulotat, joiden työpanos sodanajan siviilityön tehtävissä oli merkittävää, ja josta työstä he eivät ole saaneet veteraanitunnuksia. Näin ollen he ovat jääneet paitsi kuntoutuseduista. Tosin nykyisin pikkulottien, jotka kuuluvat Lotta Svärd -järjestöön, on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta.

Tapani Kurttila