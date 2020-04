Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Journalismi kiinnostaa vaikeina aikoina – Mediaa tarvitaan avoimessa yhteiskunnassa, samoin valtiovallan tukea

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikonloppuna Keskipohjanmaa sai poikkeuksellisen paljon palautetta ja juttuaiheita, joista monia ollaan toteuttamassa. Nykyaikaiseen journalismiin kuuluu myös se, että lukija- ja tilaajamääriä tuijotellaan ahkerasti ja lukujen perusteella tehdään johtopäätöksiä siitä, mikä yleisöä kiinnostaa ja mikä ei.

Analytiikka ohjaa tekemistä, mutta toimituksessa ja mediatalossa muistetaan, että numeroiden kanssa pitää olla hereillä. Journalistiset arvot ohjaavat työtä, mutta sillä on merkitystä kiinnostavatko jutut tilaajia tänään, huomenna ja viikon kuluttua. Paikallisessa mediassa ei kaivata yksittäisiä hittejä vaan pitkän tähtäimen työn tuomaa arvoa. Olisi tietysti hurskastelua väittää, etteikö se ilahduttaisi, jos jokin juttu saa hyvin korkeita lukuarvoja.

Samaan aikaan lukijat ovat kiinnostuneita journalistisista sisällöistä. Sanat kuulostavat hienoilta, mutta kysymys on siitä, että ihmiset lukevat innokkaasti lehtiä. Osa digilehtiä ja osa paperisia, yhä useampi lukee molempia tilanteen mukaan.

Koronapandemia on herättänyt ihmisten kiinnostuksen faktapohjaiseen journalismiin. Vaikeina aikoina janotaan tietoa myös paikallisesti. Paljonko meillä on koronatartuntoja ja mitä asiantuntijat sanovat. Viikkojen kuluessa suosikkiaiheet ovat hiukan muuttuneet ja muukin kuin pandemia kiinnostaa. Tyypillisesti kuitenkin asialliset asiat saavat ihmiset lehden ääreen. Paikallinen päätöksenteko ja talous kiinnostavat, kun jutuissa on faktaa ja taustoja. Samaan aikaan kiinnostavat ihmiskohtalot ja selviytymistarinat. Median tehtävä avoimessa yhteiskunnassa on kiistattoman tärkeä.

Journalismin tekemiseen tarvitaan kuitenkin rahaa. Kaupallisessa mediassa raha tulee asiakkailta ja se on tiukassa. Esimerkiksi maakuntalehdissä tilaajatulot ovat yhä suuremmassa roolissa. Mediamyynnin vaikeuduttua entisestään koronakriisin vuoksi, ovat monet mediatalot aidosti hyvin vaikeassa tilanteessa. Siitä seurauksena mediayhtiöissä on käyty yt-neuvotteluita ja lomautettu ihmisiä. Niin myös Keskipohjanmaata julkaisevassa yhtiössä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) lupaus media-alaa tukevista toimista on oikeansuuntainen, mutta naapurimaihin on matkaa jo lähtiessä. Ruotsissa koronakriisin perusteella maksetaan mediatukea 18 miljoonaa euroa ja Tanskassa 24 miljoonaa kolmen kuukauden ajalta. Muissa Pohjoismaissa on pysyvä mediatukijärjestelmä, jossa tukien määrä on tänä vuonna koronakorotusten jälkeen 50-105 miljoonaa euroa. Suomessa vastaavaa tukea ei toistaiseksi ole.

