Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Joe on yksin kotona ja rosvot ovella

★ ★ ★ ★

Joe – yksin kotona.Ohjaus Beryl Richards, 2018 Yle Teema ma 4.5. klo 18.30/Areena

13-vuotias Joe jää yksin kotiin Lontooseen, kun äiti lähtee luupään poikaystävän kanssa Espanjaan. Parikymppiä on rahaa ja jääkaapissa ruokaa. Tulopäivänä äitiä ei kuulukaan. Ja miksi luupää käski Joen pysymään sisällä, ja olemaan koskematta miehen kamoihin? Syy löytyy. Deanilla on piilossa kakskytä donaa. Puntina. Joen alkaa olla äitiä ikävä, kun roistot kolkuttavat ovelle ja vaativat rahoja takaisin. Naapureista on onneksi apua, vaikkei heillekään voi kaikkea kertoa. Toisin kuin ihan uudelle tuttavalle, tytölle nimeltä Asha. BBC:n neliosainen nuortensarja tarjoaa komediajännitystä kaikilla mausteilla. Kekseliäät käänteet seuraavat toistaan. Lennokas kerronta ei silti unohda arjen realismia. Daniel Frogson on hykerryttävä nimiroolissa. Kasvoilta heijastuu myös kasvamisen kipeys. Liani Samuel on Ashana pojan neuvokas tuki ja turva.

Valloittava sarja voitti lastenohjelmien Baftan vuonna 2018. Se perustuu Joanna Nadinin nuortenkirjaan Joe All Alone. Samanikäisestä tytöstä kertovaa kirjailijan Rachel Riley -sarjaa on suomennettukin.