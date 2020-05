Kokkolan Suntin rannalle (kuvassa Suntin oikealle puolelle) Halkokarin puolelle on kaavoitettu kolme uutta aluetta, joille on mahdollista rakentaa esimerkiksi kahvila- ja ravintolatoimintaa. Ensimmäinen tontti sijoittuu kaupungista katsottuna ennen venevajoja, entiselle nk. mutteribaarin tontille. Toinen alue on venevajojen jälkeen Suntinsuulla ja kolmas Mustakarin vieressä.