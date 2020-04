Kokkolan seurakuntayhtymä käynnistää yt-neuvottelut – Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki seurakunnat, noin 150 työntekijää

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti keskiviikon kokouksessaan yksimielisesti käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely) ja valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan ilmoituksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.

Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet koronapandemian etenemisen lieventämiseksi sekä Kirkkohallituksen että Oulun tuomiokapitulin seurakunnille antamat ohjeistukset ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Hallintojohtaja Helinä Marjamaa kertoo, että neuvottelut koskevat kaikkia yhtymän seurakuntien työntekijöitä, yhteensä noin 150 henkilö.

Kokkolan seurakuntayhtymään kuuluvat Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän, Lohtajan ja Halsuan seurakunnat.

Vielä ei tiedetä yt-neuvotteluiden tavoitetta eli onko kyse esimerkiksi lomautuksista tai työntekijöiden irtisanomisista.

– Ensimmäinen neuvottelu on ensi viikon lopulla. Silloin tehdään suunnitelma.

Marjamaan mukaan osa töistä on selvästi vähentynyt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Neuvottelut kestävät vähintään 14 vuorokautta. Sen jälkeen on sama 14 vuorokauden ilmoitusaika esimerkiksi lomautustilanteissa.

Seurakuntayhtymä kertoo, että se on laatinut henkilöstöä koskevan ohjeistuksen. Yhteisesti on sovittu, että työntekijät ovat voineet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi työskennellä etänä tai pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita sekä vuosilomia. Myös palkattomia vapaita on ollut mahdollista käyttää.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat ja yhtymän hallintojohtaja ovat sopineet myös siitä, että yhtymässä ja sen seurakunnissa työskenteleviä voidaan määrätä pandemia-aikana töihin yhtymän muihin seurakuntiin. Mahdolliset työntekijöiden siirrot seurakuntien välillä sovitaan erikseen esimiesten kesken.

Kokkolan seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut poikkeusaikana viikoittain. Valmiustoimikunta on käsitellyt kokouksissaan koronaviruspandemian vaikutuksia ja sen johdosta tehtyjä toimenpiteitä.

Kaikki seurakunnat ja yhtymän eri työmuodot ovat laatineet omat varautumissuunnitelmansa pandemian ajalle. Suunnitelmissa on kerrottu muun muassa siitä, miten työtehtävät ovat eri työntekijöillä tai työntekijäryhmillä muuttuneet, tai millaista korvaavaa työtä työntekijät/työntekijäryhmät ovat tehneet.

Suunnitelmassa on avattu myös se, kuinka pitkään korvaavaa työtä on voitu tehdä, ja mitä tapahtuu työntekijäresurssien vapautuessa, kun tehtävänkuvausta vastaavaa työtä ei enää ole kaikille tarjota.