Lastenteatteria tänään Keskipohjanmaan verkossa – Barnteater på Keskipohjamaa-nätet idag torsdag även på svenska

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tänään Keskipohjanmaan kotisivulla ja Youtube-kanavalla tarjotaan lastenteatteria, kun aamupäivällä nähtäville tulee Teatteri Soivan Sammakon Musiikkia Mesimetsästä -esitys.

Esitys on osa Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahaston tämän kevään hanketta, jossa lähetetään kulttuurisisältöjä Keskipohjanmaan nettikanavissa. Musiikkia Mesimetsästä on taltioitu Kokkolan Tullipakkahuoneella viime sunnuntaina.

Soivan sammakon näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja Pia Leinonen kertoo, että kyseessä on eräänlainen Soiva Sammakko -musikaali.

– Siihen on koottu Soiva Sammakko -näytelmistä biisit, joissa on eniten leikkejä. Esityksessä on siis paljon musiikkia ja lapset saavat leikkiä mukana.

Leinosen lisäksi Tullipakkahuoneen lavalla nähdään Soivan Sammakon muusikko Joni Tiala.

Musiikkia Mesimetsästä alkaa, kun Soiva Sammakko saa postissa kutsun veneretkelle. Mukana tarinassa ovat myös Kalle Kala, Petula Pöllö, Keijo Kettu ja Amalia Ankka, jota tosin uhkaa vilustuminen. Eväitäkin joudutaan miettimään.

Noin puolen tunnin mittainen esitys sopii kaikenikäisille, myös pienille lapsille.

Esityksen löydät tästä:

Svenska: