Korona ei heilauta kuvataiteilija Mia Dambergin arkea: "Yhtä paljon teen töitä työhuoneella ja yhtä vähän on rahaa kuin ennenkin"



Mia Damberg on kokeillut eri tapoja tehdä tekstiiliveistoksia ja tässä yksi puolivalmis. Meneillään on niin kiinnostava ja palkitseva vaihe, että hän ei malta pysyä pois työhuoneelta viikonloppuisinkaan.

Taiteilija Mia Damberg kaartaa pyörällään vanhan painotalon pihaan. Yritystoiminta on siirtynyt muualle ja rakennus on nähnyt parhaat päivänsä, mutta Dambergilla on yläkerrassa loistavat olot: valtavan kokoinen avara työtila, jonka hän on sisustanut vanhoilla huonekaluilla viihtyisäksi.