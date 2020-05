Uutuuselokuvia voi nyt katsella kotisohvalla – Katso elokuvakriitikko Hannu Björkbackan suositukset verkon vuokravalikoimasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Epidemia keskeytti monen elokuvan esittämisen teattereissa. Osa tuoreista filmeistä ei ehtinyt ensi-iltaansa laisinkaan. Sen vuoksi verkkovuokraamoista löytyy nyt tuoreempaa tarjontaa kuin vuosiin. Seuraavassa esitellään kiintoisimpia poimintoja uusista vuokraelokuvista Elisa Viihteen Vuokraamosta, SF Anytimesta, Viaplaystä, Blockbusterista ja Google Playstä. Palvelujen vuokrahintoja ja tarjontaa kannattaa vertailla!

Awkwafina esittää lastenlasta ja Shuzhen Zhao sairasta isoäitiä ohjaaja Lulu Wangin omaelämäkerrallisessa Jäähyväisissä. BIG BEACH FILMS

Jäähyväiset (The Farewell, 2019) - ohjaus Lulu Wang.

★ ★ ★ ★

Elokuva perustuu alkutekstin mukaan "todelliselle valheelle". Kiinalaissyntyisen ohjaaja Lulu Wangin perhe päätti olla kertomatta isoäidille tämän kuolemaan johtavasta sairaudesta. Koska epäiltiin aikaa olevan vähän, suvun nuoripari ajoitti hääjuhlansa sopivasti, että amerikansukulaisetkin pääsisivät sen varjolla isoäitiä tapaamaan. Hauska ja persoonallinen Awkwafina (oik. Nora Lum) kunnostautuu New Yorkissa sinnittelevän taiteilijanplantun roolissa. Tyttö saa shokkina kuulla rakkaan isoäidin sairaudesta. Hän pitää salaamista vääränä, mutta taipuu kiinalaiseen tapaan. Kuolema on siellä suurempi tabu kuin länsimaissa, missä tosin itse sanallekin keksitään kiertoilmaisuja. Filmi on kuvattu kahdeksan miljoonan asukkaan Changchunissa ja siinä puhutaan englannin lisäksi mandariinikiinaa. Kiehtova ja valloittava tarina.

Fabiennen muistelmat (La vérité, 2019) - ohjaus Hirokazu Kore-eda.

★ ★ ★ ★

Vahvoja naisrooleja tarjoaa myös japanilaisen elokuvan merkittävän nykynimen, Hirokazu Kore-edan ensimmäinen ohjaus Euroopassa. Catherine Deneuve, 76, esittää perheen matriarkkaa, maailmankuulua veteraaninäyttelijää, joka juuri on julkaissut muistelmansa. Uraansa keskittynyt ja miehiään ja lastaan laiminlyönyt narsistinen tähti Fabienne muistaa monet tapahtumat eri tavalla kuin tytärtä näyttelevä Juliette Binoche. Japanilaismestari onnistuu luomaan elokuvan, joka tuntuu ranskalaisista ranskalaisimmalta, mutta silti tuoreelta ja elähdyttävältä. Sekä Deneuve että Binoche ovat rooleissaan häikäiseviä.

Marisa Tomei ja Isabelle Huppert ystävyksinä Ira Sachsin uutuudessa Frankie. GUY FERRANDIS

Frankie (2019) - ohjaus Ira Sachs.

★ ★ ★

Erinomaisiksi näyttelijöiksi tiedetyt Isabelle Huppert, Marisa Tomei ja Brendan Gleeson pitävät mielenkiintoa yllä Ira Sachsin vaihteeksi vaisummassa filmissä, perhetarinassa Frankie. Huppertin esittämä nimihenkilö on hänkin veteraanitähti (kuten Fabienne edellä) ja kuolemansairas (kuten Jäähyväisten keskushenkilö), mutta tarina ei vedä kilpasiskojen lailla. Kohtaamiset ovat aseteltuja ja vuoropuhelu teennäistä. Neljänkymmenentonnin arvoista ranneketjua etsitään hetki pusikosta, jonka jälkeen se unohdetaan. Semmoista. Mutta kuvauspaikka, Portugalin Sintra, sentään hohtaa näyttelijöiden ohella.

Kellon alla kohdataan. Woody Allenin A Rainy Day in New Yorkin nuorina sateessa Selena Gomez ja Timothée Chalamet. GRAVIER PRODUCTIONS

A Rainy Day in New York (2019) - ohjaus Woody Allen.

★ ★ ★ ★

Muut syytökset ohjaajaa kohtaan jääkööt omaan arvoonsa, mutta Woody Allenin viimeisimmän nuorisokuvaus on sekä sinisilmäistä että jälkijättöistä. Yhtään nykynimeä ei Elle Fanningin ja Timothée Chalamet’n trendikkään, mutta ilmeisen väärällä vuosikymmenellä elävän parin suusta putoa. Kiirettä pitää viittilöimään klassikoihin, jazziin ja suureen amerikkalaiseen laulukirjaan. Silti nuoret tähdet ovat syötävän ihania, varsinkin pintaliitoiselta kliseeblondilta aluksi tuntuva Fanning. Hän on tarinan hauskin ja sydämellisin hahmo, joko ihastuttavan näyttelijäntaidon vuoksi tai ohjaaja Allenista huolimatta. Rinnalla kehittyy Chalametin ja Gomezin yllätysromanssi. Puolet vitseistä on huteja, puolet osumia. Allenin ote on raikkaampi kuin yli kasikymppiseltä voisi odottaa. Elokuva on ehkä vain hattaraista liihottelua, mutta kiehtovaa sellaista. Ovelan vanhan ketun kehittelemän tarinan taskuissakin on omat taskunsa. Ja kun New Yorkissa sataa, sydän sulaa ja laulaa.

Noah Jupe ja Shia LeBoeuf näyttelevät lapsitähteä ja tämän isää Alma Har’elin elämäkertaelokuvassa Honey Boy. MONICA LEK

Honey Boy (2019) - ohjaus Alma Har'el.

★ ★ ★

Näyttelijä ja taiteilija Shia LaBeouf oli pitkään Hollywoodin uusin ongelmapoika. Omaelämäkerrallinen Honey Boy kertoo taustat kameroiden edessä varttuneesta lapsitähdestä. LaBeouf esittää riippuvaisuuksista kärsinyttä, kohtuutonta, mutta rakastavaa isää. Nuori Noah Jupe on mainio ihmepoikana. Heidän kohtauksensa säväyttävät ja koskettavat. Muistoista rakentuu vaivalloisesti silta nykyiseen. Aikuisroolin Lucas Hedges ei ole yhtä intensiivinen ja energinen kuin LaBeouf, joka tuntuu kanavoivan esitykseensä Dustin Hoffmanin kiihkon ja maneerit.

Tosielämän rodeoratsastaja Brady Jandreau kouluttaa hevosta Chloé Zhaon elokuvassa The Rider. HIGHWAYMAN FILMS

The Rider (2017) - ohjaus Chloé Zhao.

★ ★ ★ ★

Hevosteeman korostuneisuudesta huolimatta The Rider kauniina elokuvana sopii kaikille. Päätähtensä, rodeoratsastaja Brady Jandreaun sanoin tämäkin tarina kertoo ihmisistä. Syvästi inhimillinen kertomus rodeomiehistä, jotka elävät huipulla kahdeksan sekuntia kerrallaan terveytensä joka kerta riskeeraten. The Riderista puolet on dokumentaaria, esimerkiksi hevosten kouluttamisjaksot ja ratsastajien loukkaantumiset. Filmi tuo näkyviin Etelä-Dakotan lakota-heimon kulttuuria. Nuotion ääressä intiaanit ja cowboyt puhuvat hevosista, uskosta, naisista ja onnettomuuksistaan. Chloé Zhao on Kiinassa syntynyt, nuorena Englantiin ja sitten Yhdysvaltoihin muuttanut ohjaaja.

Kaikki edellä esitellyt filmit eivät löydy samoista elokuvavuokraamoista. Myös palveluhintoja kannattaa verrata ja säästää kymmeniä senttejä. Osasta vuokraamoista löytyy myös vanhempia, mutta yhtä hienoja filmejä parilla eurolla. Jonkin tuoreen menestyksen hinta saattaa olla juuri huipussaan, esimerkkinä hienot uustulkinnat vanhoista klassikoista, The Invisible Man ja Emma, 17-19 euroa. Keskimääräinen vuokra on 4-5 euroa.

Kannattaa muistaa, että katsottavaa löytyy runsaasti myös eri televisiokanavilta ja suoratoistoista. Ilmaiseksikin elokuvia näkee, esimerkiksi Elonet-palvelusta vanhoja suomifilmejä. Myös Youtubesta voi tehdä jos jonkinlaisia löytöjä toisinaan hyvälläkin kuvanlaadulla. Tekstitystä suomeksi ei siellä tosin useimmiten ole vaihtoehtona.

Monilla kirjastoilla on tarjottavana asiakkailleen ilmaiselokuvia verkossa. Esimerkiksi Eepos-kirjastojen kirjastokortilla pääsee käyttämään Kirjastokinon palveluita kotona.

Anders-kirjastot, johon Kokkolan kaupunginkirjastokin kuuluu, miettivät parhaillaan liittymistä joko Kirjastokinon tai Viddlan elokuvapalveluun, mikäli taloustilanne epidemian jälkeen sen sallii.