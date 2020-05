Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa Isonkylän alueella ammuttiin useita laukauksia yksityisellä alueella torstaina illalla klo 22 aikoihin. Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Mikko Uusimäen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut ammuskelussa.

Poliisi otti tapahtumien vuoksi kiinni kolme miestä, jotka Ilta-Sanomien tietojen mukaan ovat kokkolalaisia ja heistä osalla on aikaisempaa rikostaustaa.

Nuorin kiinniotetuista on noin 20-vuotias ja vanhin noin 50-vuotias. Poliisin tietojen mukaan miehillä oli useita, ilmeisesti luvattomia käsiaseita.

– Parasta aikaa selvitetään, montako laukausta on ammuttu ja kuinka monta asetta paikalla on ollut. Sekin on selvitettävänä, liittyykö tähän vielä muita ihmisiä, Uusimäki sanoo.

Hänen mukaansa tapahtumia tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys, laiton uhkaus ja ampuma-aserikos.

Poliisille ilmoitus laukauksista tuli noin kello 22 torstai-iltana.

Miehistä osa poistui tapahtumapaikalta, ja heidät saatiin kiinni noin kolmen aikaan perjantaiaamuna.

– Motiivi ja tapahtumaketjut ovat nyt selvitettävänä. Tässä vaiheessa meillä on käsitys, ettei tilanteesta olisi aiheutunut vaaraa ulkopuolisille, mutta sekin tietysti tutkitaan.

Uusimäen mukaan kiinniotettuja kuullaan tänään perjantaina.