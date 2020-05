Andersson antaisi kaikille satasen elvytyssetelin käytettäväksi kulttuuriin tai palveluun – Essayah puolustaa merkittävää palkankorotusta hoitajille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vasemmistoliitto esittää, että kaikille suomalaisille jaetaan esimerkiksi sadan euron “elvytysseteli”, joka olisi käytettävissä kulttuuri- ja palvelualoilla, kuten kivijalkakaupoissa, keikkapaikoilla, ravintoloissa ja parturi-kampaamoissa.

Asian totesi vappupuheessaan puolueen puheenjohtaja Li Andersson, jonka mukaan seteli on elvytyskeino.

– Tämä olisi kaikki suomalaiset huomioiva tapa vauhdittaa palvelualojen elpymistä siinä vaiheessa, kun rajoitustoimia voidaan laajemmin purkaa.

Andersson sanoo, että hallitus antaa toukokuussa erillisen lasten ja nuorten tukipaketin, johon pitää sisältyä tuntuvia lisäpanostuksia niin kaikkien koulutusasteiden järjestäjille, perhetyöhön, lastensuojeluun kuin oppilas- ja opiskelijahuoltoonkin.

– Kuluneen kevään aikana kouluterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet 85 prosenttia ja erityisen tuen päätöksen saaneista koululaisista vain viisi prosenttia on ollut koulussa, Andersson huomauttaa.

Hän puolusti hallitusohjelmaa toteamalla, että sen kantava ajatus sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

– Hallitus on ensimmäisestä päivästä lähtien painottanut tasa-arvoa, tuloerojen kaventamista ja pienituloisten asemaa. Nyt meillä on äärimmäisen tärkeä paikka osoittaa, että näistä periaatteista pidetään kiinni myös kriisin olosuhteissa.

Andersson puolusti myös kritiikkiä saanutta oppivelvollisuuden laajentamista.

– Koronakriisin varjolla uudistuksen perumista vaativilta kriitikoilta haluan kysyä, onko Suomessa koskaan – koskaan – ollut tilannetta, jossa olisimme katuneet nuoriin ja koulutukseen tehtyjä investointeja? Onko tämän maan historiassa ikinä nähty hetkeä, jolloin päättäjät olisivat harmitelleet osaamiseen ja sivistykseen tehtyjä panostuksia?Vastaus on: Ei!

Andersson huomautti, että vaikka keskeyttämisiä on pyritty vähentämään vuosien ja vuosikymmenten ajan, edelleen noin 15 prosenttia jokaisesta ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo totesi vappupuheessaan, että on meistä kiinni, millaisen Suomen rakennamme uudelleen koronan jälkeen. Puhe käsitteli Suomen tietä ulos koronakriisistä ja vihreää elvytystä.

Ohisalon mukaan kriisi on koetellut taloudellisesti erityisen voimakkaasti pienyrittäjiä, palvelualan työntekijöitä ja kulttuurialaa.

– Voin vain kuvitella, millaista on ollut ravintolanpitäjille sulkea ravintoloidensa ovet tai miltä partureista ja kampaajista on tuntunut varauskalenterin tyhjentyessä. Tämä on hetki, jolloin hyvinvointivaltion tukitoimia ja mittavaa elvytystä tarvitaan, Ohisalo totesi.

Ohisalo korosti puheessaan sitä, että elvytystoimia valittaessa pitää katseen olla tarpeeksi kaukana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kulttuurin ja koulutuksen tukemista sekä ilmastonmuutoksen huomioimista.

– Me olemme jo koronakriisin yhteydessä osoittaneet, että pystymme yhteiskuntana päättäväisiin toimiin. Samaan on pystyttävä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. On aika rakentaa hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

Ohisalo kiitti, että suomalaiset ovat noudattaneet esimerkillisesti ohjeita, ja sen ansiosta tartuntamäärät on saatu ainakin toistaiseksi hallintaan.

– Se mahdollistaa sen, että Suomi voi hiljalleen siirtyä laajoista rajoitustoimista kohti ajattelua, jota voi kuvailla neljällä sanalla: “testaa, jäljitä, eristä ja hoida”. Malttia vielä tarvitaan, sillä kaikkia rajoituksia ei voida purkaa kerralla.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah tuki vappupuheessaan sairaanhoitajia.

– Vaikka me poliitikot emme palkkoja päätä, niin tuen sitä näkemystä, että hoitoalan palkkaukseen on saatava merkittävä korotus. Muutoin alan houkuttelevuuden ja hoitohenkilökunnan riittävyyden kannalta tilanne tulee olemaan erittäin vaikea vastaisuudessa.

– Haluan antaa tässä yhteydessä lämpimän kiitoksen niille lukuisille suomalaisille, jotka työskentelevät eturintamassa koronanvastaisessa taistelussa.

Toinen ala, jonka arvostus on Essayahin mukaan suomalaisissa kodeissa kohisten noussut, on opetustyö.

– Nyt on tärkeää, että lähiopetukseen palaavien oppilaiden tuki ja lisäopetus sekä oppilashuolto saadaan toimimaan. Kaikki panokset on laitettava siihen, että yksikään lapsi tai nuori ei syrjäydy.

Essayah esitti toiveensa hallitukselle, että mahdollisesti orastavaa talouskasvua ei pidä vasemmistohallitusten perinteisellä keinolla eli kovilla veronkiristyksillä turmella.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei pitänyt varsinaista vappupuhetta, mutta piti lyhyen tervehdyksen aattoiltana. Hän totesi, että tätä vappua tullaan varmasti muistelemaan jälkeenpäin.

Henriksson lähetti vappupäivänä tiedotteen, jossa korosti, että meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka tarjoavat ikäihmisille turvallisia sosiaalisia kontakteja myös koronakriisin aikana.

– Meidän on oltava luovia ja löydettävä turvallisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat sosiaalisia kontakteja.

Henriksson sanoo, että erityisesti saattohoidossa on voitava löytää ratkaisuja, jotka antavat omaisille mahdollisuuden tavata sairasta läheistään. Esimerkkeinä toimivista ratkaisuista hän mainitsee rajatut lievityshoidon osastot ja turvalliset tilat.

Puolueiden vappupuheet pidetään tänä vuonna etänä, ja moni puolue on jo näyttänyt puheen ainakin Facebookissa.

Puolueiden puheenjohtajista vappupuheen ovat pitäneet tänään Ohisalo, Andersson ja Essayah. Keskustan Katri Kulmuni ja kokoomuksen Petteri Orpo puhuivat jo aattoiltana.