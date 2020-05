Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella oli vappuun mennessä 127 todettua koronavirustartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronatilanne on edelleen rauhallinen.

Sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella koronavirustartuntojen tilanne oli vappuna ennallaan.

Soiten alueella on todettu kaikkiaan 16 koronatartuntaa.

Koko maassa on todettu vappuun mennessä 5 051 tartuntaa. Määrä kasvoi vapunaatosta 56 tartunnalla. Koronavirus on vaatinut Suomessa tähän mennessä 218 kuolonuhria.

Epidemiatilannetta ja testausmääriä koko maan osalta voi seurata THL:n verkkosivulta.

Soiten alueelta koronatartuntakartalle ovat nousseet tähän mennessä Kokkola, Pietarsaari sekä Veteli, ja näistä jokaisella paikkakunnalla on tähän mennessä todettu viisi tartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla ppky Kallion alueen kunnista koronakartalla on Nivala, jossa on todettu myös viisi tartuntaa.

Kunnista ei näytetä tietoja jos tapauksia on alle viisi.