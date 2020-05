Drive in -vappu Lohtajalla – Jukkolan naisten autokaista houkutteli autoilijoita jonottamaan simaa ja rinkeleitä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pitkä autoletka jonottaa Navetan vintin drive in-autokaistalle. Moottoripyörällä Larsmosta saapunut Jens Sjölind on korkannut kesän ja tullut perinteiselle vappuajelulle.

– No, kahvia ei nyt saanut, mutta simaa ja rinkeliä kyllä! Juodaan kahvit sitten kotona, sanoo kunnon varusteisiin sonnustautunut pyöräilijä.

Jukkolan naiset ovat virittäneet Navetan vintin eteen kojun, jonka edessä lipuu autojono. Ikkuna auki ja tavara sisään, kuten autogrillillä.

– Jotain yhteistä hyvää me haluttiin puuhailla tähän vapuksi. Päädyttiin paistamaan rinkeleitä ja kokeilemaan autokaistaa – ja sehän toimii! iloitsee Eveliina Jukkola.

Toden totta – leipälapiot viuhuvat, simapullot ja rinkelit vaihtavat omistajaa. Maksupääte liikkuu sekin leipälapion päällä, samoin munkkipussit ja simakorit.

– Kyllä tämä on oikein hyvä väline, se näyttää toimivan tosi hyvin, kiittelee Eveliina Jukkola.

Kahdeksan Jukkolan naisen pyörittämä Navetan vintti on suosittu juhlapaikka ja kesäkahvila, joka nyt seisoo tyhjänä. Kaikkien naisten sukunimi on Jukkola: on miniää, tytärtä, siskoa...Yhteistyö näyttää sujuvan hyvin, vaikka korona häiritsee kesän tuloa.

– Tällä hetkellä meillä ei ole muuta toimintaa, juhlat ja häät touko-kesäkuulta on siirretty. Nähtäväksi jää milloin toiminta jatkuu. Mahdollisesti vastaavien tempausten merkeissä nyt ainakin alkukesä sitten, tuumii Eveliina Jukkola.

Vuorossa on Björn Finell. Hänelle paikka on tuttu.

– Täältä saa maailman parhaat rinkelit! Tämmösiä isoja, kotitekoisia... Finell piirtää ilmaan rinkelin kuvaa, eikä moiti drive in-kahvilaa yhtään.

– Onhan tämä parempi kuin ei mitään!

Ainakin vappuna asiakkaita tuntuu riittävän. Satakunta ennakkotilausta ei riitä mihinkään, ex tempore herkuttelijoita on jonossa reilusti. Jukkolat ovat paistaneet tuhatkunta rinkeliä ja niiden voi arvioida loppuvan jo ennen kolmea. Myös ilmapallot tekevät kauppansa.

– Ihan mukavaa aloittaa kausi näin. Pikkuisen viileää, mutta mukavaa kuitenkin, toteaa pyöräkesän korkannut Jens Sjölind tunkiessaan munkkipussia pyörän takaboksiin.