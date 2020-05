Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Lehdistönvapaus ­on vastuuta ennen kaikkea lukijoille – Nykyäänkään julkisilta toimijoilta ei aina saada tietoja riittävän nopeasti tai ollenkaan

Vastuullinen journalismi on oikeus ja velvollisuus. Se on läheistä sukua sananvapaudelle ja velvoittaa journalisteja monella tavalla. Sananvapaus tai lehdistönvapaus eivät tarkoita sitä, että kukaan meistä saa sanoa mitä tahansa tai miten tahansa. Vapaus ja vastuu ovat aina sanapari tai niin pitäisi olla. Se koskee sinua, minua, toimittajia ja valokuvaajia. Tänään 3.5. on sananvapauden päivä.

Sosiaalisen median kanavat ovat muuttaneet keskustelua ja keskustelukulttuuria. Äänenpainot ovat koventuneet ja kynnys pahasti sanomiselle on alentunut. Vielä asia erikseen on maalittaminen, jossa ihminen, usein työtehtävänsä vuoksi, joutuu järjestelmällisen ajojahdin kohteeksi. Näin tapahtuu myös valitettavan monelle hankalista aiheista juttuja tekeville journalisteille. Tervejärkinen ja asiallinen kritiikki on sitten toinen asia.

Vastuullinen media on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita. Se pyrkii aina tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin ja korjaamaan tekemänsä virheet asianmukaisesti. Se ei tarkoita sitä, että toimitus ei koskaan tekisi virheitä. Virheet korjataan verkkojutussa välittömästi jutun loppuun, ja korjaus tehdään näkyväksi. Olennaisista asiavirheistä tehdään myös oikaisu.

Perustuslaki turvaa suomalaisille sananvapauden ja Suomi on ollut vuosia sananvapauden ja lehdistönvapauden mallimaa. Täydellisesti vapaus ei kuitenkaan toteudu. Esimerkiksi viranomaistoiminnassa tai julkisyhteisöissä törmätään säännöllisesti siihen, että tietoa ei saada tai sen saaminen on hidasta.

Viikonloppuna oli vaikeuksia saada Pohjanmaan Poliisi kiinni mahdollisen rikosuutisen yhteydessä, vakka viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa. Korpelan Voiman todellisista ongelmista ja ongelmien juurisyistä ei yrityksistä huolimatta ole saatu selkeitä vastauksia. Toimitus jatkaa selvityksiä. Viikonloppuna saatiin pyydettäessä Korpelan Voiman uudeksi toimitusjohtajaksi hakeneiden nimilista kuten kuuluukin. Julkisyhteisöjen on kerrottava toiminnastaan.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan liittyvässä uutisoinnissa oli kansalainen pettynyt, kun lehti ei kertonut, mitä Reino Herlevi oli tehnyt, kun luottamuksesta jouduttiin keskustelemaan viime viikolla. Toimituksella on käsitys tapahtumien kulusta, mutta ei sellaisia faktoja, joiden perusteella asiaa ainakaan vielä pystytään julkaisemaan. Luulo ja huhu eivät riitä uutisten tekemiseen.

Soite tuntuu kehittyvän koronakevään edetessä koko ajan tiedottamisessaan. Asiantuntijat ja johto saadaan kiinni ja he vastaavat kysymyksiin.

Vapaa media ei saa olla valtaapitävien äänitorvi tai toimia heidän ohjauksessaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö päättäjiä tai viranhaltijoita haastatella. He eivät kuitenkaan sanele lain tai pelottelun avulla journalistisia sisältöjä eikä toimitusten tule sitä sallia. Hidastelu tiedonsaannissa on liian tavallista ja kertoo tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa.

Sisältövaltaa ei tule antaa myöskään taloudellisille toimijoille. Nykyään uhkailu mainosten menetyksellä on harvinaista, mutta vieläkin tulee tilanteita, joissa kriittinen journalismi voi johtaa ilmoittajayrityksen uhitteluun.

Suomessa on maailman vanhin painovapauslaki. Se säädettiin Ruotsi-Suomessa 1766. Suomi on ollut vuodesta toiseen lehdistönvapauden kärkimaita maailmassa. Kysymys on hyvin pitkälle lukijoiden eli kansalaisten oikeuksista. Perustuslain turvaama sananvapaus takaa kansalaisille oikeuden ilmaista itseään ja vastaanottaa tietoa. Jokainen ihminen vastaa viestistään viime kädessä oikeudessa, mikäli lain sallimat rajat ylittyvät.

Lehdissä sisältövastuun kantaa lain mukaan päätoimittaja. Hän vastaa jokaisesta julkaistusta sanasta ja kuvasta, toimituksellisesta sisällöstä ja mainoksista. Journalismiin kuuluu olennaisesti eettinen harkinta siitä, mitä kannattaa julkaista tai olla julkaisematta. Tätä vastuuta kannan ylpeänä.