Koronatartuntojen tilanne yhä ennallaan Soiten alueella, Pohjois-Pohjanmaallakin tilanne on vakaa

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella koronavirustartuntojen tilanne on yhä ennallaan eikä lauantaihin mennessä tullut tietoa uusista tartunnoista. Soiten alueella on todettu kaikkiaan 16 koronatartuntaa.

Oulun yliopistollisen sairaalan koronatilanteessakaan ei ole tapahtunut vapun aikaan muutoksia. Sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa edelleen alle viisi potilasta.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä ei todettu erityistä kuormittuneisuutta vapun aikana ja potilaiden lukumäärä oli tavanomaisen viikonlopun tasolla.

OYS varautuu edelleen potilasmäärien kasvuun lähiviikkojen aikana. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt 128 laboratoriovahvistettua koronatartuntaa.

Epidemiatilannetta ja testausmääriä koko maassa voi seurata THL:n verkkosivulta.

Koko maassa todettiin lauantaihin mennessä 5 176 tartuntaa. Koronavirus on vaatinut Suomessa tähän mennessä 220 kuolonuhria.

Soiten alueelta koronatartuntakartalle ovat nousseet tähän mennessä Kokkola, Pietarsaari sekä Veteli, ja näistä jokaisella paikkakunnalla on tähän mennessä todettu viisi tartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla ppky Kallion alueen kunnista koronakartalla on Nivala, jossa on todettu niin ikään viisi tartuntaa.

Kunnista ei näytetä tietoja jos tapauksia on alle viisi.

Koronavirus näyttää törmänneen Keski-Pohjanmaan maakunnan rajoille: Uusia varmistuneita tartuntoja on tilastoitu kolmen viime viikon aikana vain kaksi – Onko epidemia pysähtynyt vai vasta tulossa?